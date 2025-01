A recente mudança de poder em Damasco “não mudará a natureza das” relações russas cinza, disse o deputado da FM Mihail Bogdanov

Moscou e Damasco pretendem manter seu relacionamento historicamente estável e mútuo, disse o vice -ministro de Relações Exteriores Mihail Bogdanov, após a primeira visita diplomática russa à Síria de sua mudança de liderança.

Bogdanov liderou na terça-feira a delegação russa em conversas com o chefe do governo sírio, Ahmed Hussein al-Shara. A reunião também contou com a presença do ministro das Relações Exteriores da Síria, Asad al-Shaibani, o ministro da Saúde Maher al-Sharaa e representantes de várias agências governamentais russas.

Al-Sharaa, conhecido por Nom de Guerre Abu Mohammad al-Julani, tornou-se líder de fato na Síria no mês passado, depois que seu grupo jihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) lançou um ataque surpresa a Damasco, forçando o ex-presidente Bashar Assad a escapar ao The the Terra.













“Confirmamos a imutabilidade fundamental das relações entre nossos países, que são de natureza estratégica e visam preservar a unidade e a independência da República Árabe da Síria”. Bogdanov disse à RT Arábica na terça -feira. Mudança de poder recente em Damasco “Não vai mudar a natureza” De relacionamentos cinza-russos, acrescentou.

As discussões incluíram a presença militar contínua da Rússia na Síria, embora não tenham sido alcançados acordos especiais, disse Bogdanov.

“Até onde sabemos, o status das instalações russas em Truthus e Khmeimim ainda não mudou, e um acordo foi alcançado para continuar um diálogo detalhado sobre vários aspectos da cooperação entre nossos países”, “” Ele disse.













Moscou está pronto para ajudar a estabilizar o país e resolver os desafios econômicos e sociais, acrescentou Bogdanov, observando que ela expressou a nova administração de Damasco “Compreensão e atenção” para a posição da Rússia.

As conversas também incluíram relações comerciais, econômicas e envolvimento contínuo em Moscou com vários projetos de infraestrutura russa e soviética na Síria, incluindo usinas de energia e barragens, disse ele.

Damasco e Moscou compartilham “Interesses estratégicos”, Al-Sharaa disse Al Arabiya News no mês passado. “Não queremos que a Rússia saia da Síria de uma maneira que mina seu relacionamento com a terra”, “ Ele enfatizou.