A Dem Ags adverte os trabalhadores federais na compra de Trump ‘Deceño “

Uma coalizão de promotores democratas gerais emitiu avisos a trabalhadores federais em seus estados na segunda -feira sobre as ofertas de compras do governo Trump, chamando o programa “enganoso”.

Os 11 promotores gerais, liderados pelo Procurador Geral de Nova York, Letitia James (D), alertaram que os benefícios promovidos como parte do programa de “demissão diferida” oferecida a quase todos os funcionários federais completos -tempo completo Não pode ter certeza.

“As ofertas de compra do So So chamadas do Presidente Trump nada mais são do que o último ataque contra trabalhadores federais e os serviços que eles prestam”, disse James. “Essas supostas ofertas não são garantidas.”

O governo Trump diz que os trabalhadores federais que aceitam a compra serão pagos até o final de setembro e manterão seus benefícios, desde que renunciem antes da quinta -feira. A oferta se estendeu a cerca de 2 milhões de funcionários federais e pelo menos 20.000 funcionários federais aceitaram a oferta até agora, disse uma fonte ao The Hill.

O procurador -geral instou os funcionários federais a seguirem a orientação de seus sindicatos para proteger seus direitos.

O procurador -geral do Arizona, Kris Mayes (d), denunciou a oferta como “completamente não confiável” Enquanto o procurador -geral de Michigan, Dana Nessel (D), pediu aos trabalhadores que “Leia a impressão pequena Antes de assinar.

California Rob Bronta Procurador -Geral (D) disse que as compras são um “ataque apontado Com o objetivo de desmontar nossa força de trabalho federal e semear o caos para os americanos que dependem de um governo funcional.

E Procurador Geral de Nova Jersey, Matthew Pathin (D), Foi preciso um objetivo direto No bilionário Elon Musk, a quem Trump aproveitou a força de trabalho federal através do departamento de eficiência do governo.

“O presidente Trump permitiu que um bilionário não fosse escolhido sem autoridade constitucional para intimidar funcionários públicos que mantêm nosso governo em operação na tentativa de expulsá -los de seu trabalho”, disse Pathin, e apontou que as proteções federais dos trabalhadores não mudam quando mudam quando Um novo presidente assume o cargo.

Os promotores gerais democratas se juntaram várias vezes desde que Trump assumiu o cargo, buscando formar uma linha de defesa contra várias ações executivas.

