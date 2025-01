A demanda por ellu bella e sakkare acchu diminui à medida que os consumidores se preocupam com sua saúde

Pessoas comprando itens essenciais de Makar Sankranti no Gandhi Bazaar no domingo. | Crédito da foto: K. MURALI KUMAR

Há alguns anos, fazendo o lindo (uma mistura de sementes de gergelim, açúcar mascavo e amendoim) era parte integrante das festividades de Makar Sankranti em muitos lares. Mas, com o aumento do custo dos materiais e a falta de tempo para preparar a mistura, muitos compram a mistura fora junto com sakkare acchu (açúcar doce). Este ano, os vendedores regulares notaram uma queda nas vendas.

Embora muitos vendedores também preferissem fazer o lindo e sakkare acusa em suas casas e os vendem, mesmo tarde estão comprando nos mercados atacadistas devido à diminuição da demanda e ao aumento dos preços dos materiais.

Mohammed Basha, da MM Condiments and Dry Fruits, em um mercado próximo a HAL, disse que agora opta por comprar o lindo e sakkare acchu do KR Market e parou de fabricá-lo. “O custo de fabricação desses itens tornou-se muito alto. Os custos trabalhistas e os preços dos ingredientes dispararam. O coco seco custava ₹ 180 por kg, mas agora custa ₹ 300. O gergelim branco custa cerca de ₹ 300 a ₹ 400 por kg, e o açúcar mascavo, que costumava custar entre ₹ 40 a ₹ 50 por kg, chegou a quase ₹ 100 por kg”, explicou ele.

Ele também mencionou que embora já tenha vendido 500 kg de sakkare acchu sozinho, agora ele só tem 100 kg de o lindo e 100 quilos de sakkere acchu. “Ainda recebo cerca de 500 clientes todos os dias, mas muitos reduziram o consumo desses itens devido a problemas de saúde”, disse Bhasha.

Enquanto o lindo é vendido por cerca de ₹ 150 a ₹ 160 por kg em vários mercados, o preço de sakkare acchu Varia entre ₹ 150 e ₹ 200 por kg, dependendo dos designs.

Manu da Sri Laxmi Srinivasa Homemade Condiments em Malleswaram continua a fazer ambos o lindo e sakkare acchu em casa. “Eu uso açúcar e leite para preparar sakkare acchudando-lhes formato de cavalos, elefantes e anéis coloridos como amarelo, rosa, laranja e branco. Este ano reduzi a produção para 200 kg de sakkare acchu e 300 kg de o lindo porque mais pessoas estão comprando online”, disse ele. Seu estoque de 200 a 300 kg esgota em sete dias e atrai 200 clientes diariamente.

Suresh, das lojas Sree Prabhakara, também em Malleswaram, disse que os clientes agora preferem versões incolores de açúcar e doces de açúcar mascavo por motivos de saúde.

A maioria dos clientes tem uma loja favorita para comprar seus produtos anuais. o lindo e sakkare acchu. Asha Prakash, moradora de Banashankari, disse: “Eu costumava fazer sakkare acchu em casa, mas tornou-se muito tedioso. Embora os preços no mercado tenham aumentado, ainda os compro porque estes doces são uma parte essencial do ritual.”