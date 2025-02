A demanda por estabelecimento do conselho chileno em Khammam intensifica

Na tentativa de exercer pressão sobre o centro para estabelecer um conselho chileno em Khammam, a casa do segundo maior mercado de pimenta em Telangana, o Conselho Distrital da CPI e o Rythu Sangham Teales do mercado agrícola de Khammam na terça -feira.

A polícia frustrou uma tentativa de manifestantes de sitiar o pátio do mercado.

Ao ir para a manifestação contra o Market Yard, o presidente do Estado de Telangana, Rythu Sangham, B. Hemanntha Rao, disse que a forte queda nos preços do Chile em comparação com o ano passado deixou o pimentão em apuros.

O governo deve intervir imediatamente para garantir a aquisição do Chile a ₹ 25.000 por quintal e estabelecer um conselho chileno para encontrar uma solução permanente para os problemas dos agricultores do Chile, exigiu.

No início do dia, os membros de Rythu Sangham afiliados ao IPC (M) organizaram uma demonstração no mercado agrícola para pressionar sua carta de demanda.

Suas principais demandas incluem a aquisição do Chile juntas pela NAFED e Markfed para ₹ 25.000 por quintal e o estabelecimento de um conselho chileno em Khammam.

O presidente de Rythu Sangham, M. Ramsh, e o secretário Bonthu Rambabu dirigiram a manifestação.