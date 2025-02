A demonstração de ‘Dark Indonésia’ foi marcada por uma garrafa de lançamento no edifício solo do DPRD

Sozinho, ao vivo – Centenas de estudantes de várias universidades de Just Raya, que são membros do Conselho Executivo de Estudantes de Raya (BEM SR) fizeram uma manifestação intitulada ‘Dark Indonésia’ na quarta -feira, 19 de fevereiro de 2025.

Essa ação é uma forma de protesto contra políticas governamentais consideradas prejudiciais às pessoas. A demonstração, focada em frente ao DPRD solo, era quase rico, quando os estudantes forçaram a entrar no prédio do conselho.

Pantuan Viva, centenas de estudantes começaram a se encontrar na área de Makutha Gapura, a fronteira solo -Karanganyar por volta das 14h00 Wib. Os alunos que participaram da manifestação transportaram o almâmetro adaptado a cada campus. Depois disso, eles fizeram uma longa marca no edifício solo do DPRD.

 Demonstração no edifício KPK

 A demonstração de estudantes escuros da Indonésia

Ao chegar à estrada em frente ao DPRD sozinho, os alunos fizeram uma demonstração. Eles trouxeram uma variedade de pôsteres que leram críticas ao governo de Pabowo-Gibran, como ‘MBG sem eficiência,’ Indonésia Dark ‘,’ programas prioritários das pessoas oprimidas ‘, para’ Adili Jokowi ‘. Durante a ação, vários representantes de estudantes pareciam ter um discurso por sua vez.

Em seu discurso, os estudantes destacaram vários problemas considerados prejudiciais às pessoas, especialmente políticas de redução do orçamento por razões de eficiência. Segundo eles, essa política não é colocada do lado da comunidade e, por outro lado, piora o acesso à educação, os programas de alimentos nutritivos gratuitos, bem como vários setores do ministério afetados.

A manifestação de estudantes apenas Raya recebeu um guarda estrito da polícia e do TNI. De fato, vários policiais foram vistos com uma camada de guarda completa na entrada do edifício do DPRD. Várias policiais do Serviço Mulheres foram vistas distribuindo água potável engarrafada para vários participantes da ação.

A manifestação feita por centenas de estudantes causou Jalan Adi Tuipto, cruzada apenas em frente ao edifício solo do DPRD. Os participantes mostraram os pôsteres no corpo da estrada. Um dos pôsteres incríveis são aqueles que mostram fotos do rosto de Gibran com as palavras ‘rejeitar o projeto de lei da TNI, Polri, o escritório do promotor’.

Então, os participantes da demonstração queimaram pneus no meio da estrada. Depois de fazer uma oração ao longo do caminho, as massas tentaram abordar a porta do DPRD enquanto transmitiam suas demandas. Alguns representantes de estudantes que fizeram discursos solicitaram que os representantes do DPRD solo o encontrassem, após o que os representantes dos membros do DPRD das facções do PDIP e do PSI também o conheceram.

Não satisfeitos, centenas de estudantes tentaram forçar a entrada no pátio da construção do DPRD. O esforço foi bem -sucedido em subir as escadas na entrada do edifício. É só que, quando estava na escada, o prédio era quase caótico quando havia uma ação para jogar uma garrafa de bebida embalada ao oficial de segurança. A situação AEDED foi silenciosamente silenciada e a atmosfera tornou -se propícia.

Depois disso, as demandas dos alunos foram recebidas por representantes dos membros do conselho e foram lidas em frente a centenas de massas que encheram o pátio da frente do prédio do conselho. A demonstração quase aquecida era segura e ordenada quando tinha 18,15 Wib.

O coordenador de ação, Saiful, disse que a manifestação seguida pelos estudantes de Just Raya começou com uma ação de longmarch voltando. A ação foi realizada como uma forma da condição atual da nação, porque a nação que não experimentou progresso, mas continuou a experimentar contratempos.

“Então, através dessa ação, esperamos que o governo em várias políticas que não são mais consideradas para o benefício das pessoas e políticas que são consideradas desviadas da verdade, possam ser avaliadas e melhoradas. Esperamos que as demandas que propomos possam Seja imediatamente seguido pelos líderes políticos “, disse Saiful após a manifestação.