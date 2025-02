A desqualificação do BRS MLAs da fila: os direitos do partido político não podem se sentir frustrados, diz SC

Em uma democracia, os direitos de um partido não podem ser frustrados, disse o Supremo Tribunal na segunda -feira (10 de fevereiro) enquanto pedia “tempo razoável” para que o falante da Assembléia de Telangana decida os pedidos para a desqualificação do MLA de BRs que abandonaram o Congresso.

Um banco de juízes BR Gavai e K Vinod Chandran ouviram dois pedidos separados, incluindo o apresentado pelo BRS e outros pelo atraso na decisão dos pedidos de desqualificação. “Em uma democracia, os direitos das partes não podem ser frustrados. Temos todo o respeito pelas outras duas asas, mas isso não significa que o ato do Parlamento seja frustrado ”, afirmou.

Um Banco da Divisão do Tribunal Superior havia dito que o presidente da Assembléia Legislativa do Estado deve decidir sobre os pedidos de desqualificação contra os três MLA em um “tempo razoável”. Um dos modelos contestou a ordem de novembro de 2024 do Tribunal Superior de Telangana sobre a desqualificação de três MLA do BRS, que ingressaram no partido no poder do Congresso no estado, enquanto outra petição foi relacionada aos sete legisladores restantes que desertaram.

Na audiência, o Tribunal Superior procurou conhecer o “tempo razoável”, para que o Presidente decida sobre o pedido de desqualificação. O banco pediu ao advogado que ele apresentou à Assembléia Legislativa se o “tempo razoável” também pudesse significar o fim do prazo da Assembléia. “Em sua percepção, o que é um tempo razoável”, perguntou o banco, “razoável deve estar de acordo com o significado do dicionário”. O advogado que compareceu à Assembléia instou o tribunal a manter a audiência depois de uma semana.

O banco publicou o assunto em 18 de fevereiro.

“Se você não nos dá tempo razoável, somos homens razoáveis”, disse o juiz Chandran. O advogado que compareceu aos peticionários disse que um banco de três juízes do tribunal do Apex havia dito expressamente um “tempo razoável” em três meses, exceto circunstâncias excepcionais. Em novembro do ano passado, o Tribunal da HGH deixou de lado uma ordem anterior aprovada por um único juiz de que o secretário da Assembléia deve colocar os pedidos de desqualificação do BRS MLAs, Danam Nagender, Tellam Venkat Rao e Kadiyam Srihari, perante o Presidente. O Presidente deve decidir os pedidos de desqualificação em um tempo razoável, disse ele.

O Tribunal Superior disse que o Presidente, enquanto em solicitações de desqualificação deve levar em consideração o conceito de tempo razoável, levando em consideração o período de pendência de solicitações de desqualificação, o objeto de inclusão do décimo cronograma à Constituição e ao mandato da Assembléia. Os peticionários, o BRS MLAS KP Vivekanand e o P Kaushik Reddy e o líder do BJP na Assembléia de Allets Maheshwar Reddy, transferidos para o Tribunal Superior que procuram um discurso ao Presidente para decidir sobre os pedidos de desqualificação que foram apresentados perante o falante.

Um único juiz do Tribunal Superior em 9 de setembro do ano passado ordenou que o Secretário da Assembléia Legislativa de Telangana fizesse o pedido de desqualificação perante o Presidente para definir um cronograma de audiência dentro de um período de quatro semanas.

Então, o tribunal ordenou que comunique o cronograma fixo ao Registrador (judicial) do Tribunal Superior. Também foi abordado que, no caso de a comunicação não ter sido recebida do Secretário, o assunto seria reaberto suo motu e ordens apropriadas serão aprovadas.