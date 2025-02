O Secretário de Estado da ICC, R. Mutharasan, disse no domingo que o bloco da oposição da Índia poderia ter evitado a vitória do BJP nas eleições de Délhi se o Congresso, o Partido Aam Aadmi e outras idéias de idéias relacionadas as eleições unidas.

Ele disse aos jornalistas que, quando o bloco da Índia lutou juntos, o BJP sofreu um grande revés e não conseguiu obter uma maioria nas últimas eleições do Parlamento. A mesma abordagem também deveria ter sido aplicada nas eleições de Délhi. Em vez de vincular -se, as partidas indianas lutaram pelas eleições de forma independente devido à abordagem egoísta. Ele lhes causou muito e ajudou o BJP.

Isso ensinou uma lição ao Congresso e outros, disse Mutharasan, mas acrescentou que a vitória do BJP era temporária, poderia ser derrotada se as partidas da Índia lutarem contra as eleições unidas.

Quando perguntado sobre casos recentes de crime contra mulheres e crianças no estado, o líder da CPI disse que era verdade que mais incidentes desse tipo foram relatados. A maioria deles ocorreu em escolas e universidades. Era uma razão para a preocupação e foi condenável. O crime cometido por alguns professores aqui e se tornou um problema importante. Deve parar. O governo do estado deve levar a todos, sejam professores ou outros, para reservar. Eles devem ser fortemente punidos.