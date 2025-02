A determinação do Semen Padang FC Gempur terminou a defesa do PS Barito para roubar 3 pontos adicionais

Padang, vivo – O Semen Padang FC mostrou sinais sérios para roubar pontos completos quando eles viajam para a sede do PS Barito Putera nas próximas 22 semanas da Liga 1 2024/2025.

No Estádio Demang Lehman, Martapura, no sábado, 8 de fevereiro de 2025, a equipe de Kabau Sirah estava determinada a atacar a defesa de Laskar Idasari a ganhar três pontos adicionais.

Sabe -se que o sêmen Padang ainda está lutando na zona vermelha. A vitória de Persis apenas sobre Persebaya Sureabaya com uma pontuação de 2-1 na noite de sexta-feira, fazendo com que a posição de Kabau Sirah ocupe o 17º lugar com 17 pontos da luta em 21 jogos.

Com uma competição feroz na posição mais baixa da classificação atual, se você puder vencer o jogo contra o Barito Putero, a posição do treinador Eduardo Almeida certamente aumentará.

“Em frente ao Barito Putera, será uma partida difícil para o Semen Padang. No entanto, ainda lutaremos para conseguir 3 pontos”, disse o técnico do Semen Padang, Eduardo Almeida, no sábado, 8 de fevereiro de 2025.

Enfrentando este jogo da 22ª semana, o Semen Padang está em uma atmosfera positiva ao registrar 4 pontos dos últimos 2 jogos. 4-2 Eles vencem no PSS Sleman em um jogo fora de casa e um empate em 1 x 1 contra o Malut United FC em um jogo em casa se torna uma boa capital.

Mas Kabau Sirah também deve estar completamente vigilante porque Laskar Arasari, que jogará na frente de seus próprios seguidores, também tem um recorde positivo nos últimos três jogos.

Barito Putero, que agora está na posição 15 com 19 pontos, nunca perdeu nos últimos três jogos com 2 vitórias e 1 empate.

É isso que faz Eduardo Almeida perceber que o jogo não será fácil.

“Vamos passar por um jogo difícil, mas ainda temos certeza de que podemos deixar a zona de descida e garantir pontos importantes”, concluiu.