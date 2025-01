A devoção abre caminho para a autodisciplina: Governador de Maharashtra, Radhakrishnan

O governador de Maharashtra, CPRadhakrishnan, disse que a devoção é a chave para promover a autodisciplina.

Referindo-se à vida do compositor santo Thyagabrahmam, o governador de Maharashtra observou que Sri Thyagarajar compôs cerca de 800 ‘kritis’, dos quais mais de 700 foram recitados no Senhor Rama. Ouvir música traz alegria e paz.

Afirmando que a música está além da língua, casta e religião, o Sr. Radhakrishnan acrescentou que para permanecer calmo e pacífico é preciso ser devotado, o que é fundamental para promover a autodisciplina.

Ele também lembrou as contribuições do Santo Poeta para ‘bhakthi margam’ ao compor canções sobre o Senhor Sri Rama, ao inaugurar o 178o Festival Aradhana em Thiruvaiyaru perto de Thanjavur na terça-feira (14 de janeiro de 2025).

O Governador de Maharashtra também elogiou os esforços de Sri Thyagabrahma Mahotsava Sabha para proteger e propagar as obras de Sri Thyagarajar em sua verdadeira forma. A cerimônia contou com a presença do deputado Rajya Sabha GK Vasan, do colecionador de Thanjavuru B. Priyanka Pankajam e outros.

O festival Aradhana, que começou em 14 de janeiro de 2025, terminará em 18 de janeiro de 2025 com a recitação de ‘pancharatna kritis’ pelos músicos no pátio do ‘adhishtanam’ de Sri Thyagabrahmam nas margens do Cauvery em Thiruvaiyaru.