O plano de Copenhague vem depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu a compra de território

O governo dinamarquês anunciou uma iniciativa abrangente para combater o racismo e a discriminação da Groenlândia que residem na Dinamarca, Post Copenhagenic relatado. A medida solicitou criticar que a questão foi resolvida somente depois que eles estavam pressionando para obter a Groenlândia, de acordo com o jornal.

Na segunda -feira, as autoridades apresentaram um plano que alocou 35 milhões adicionais de DKK (aproximadamente US $ 4,9 milhões) nos próximos quatro anos para implementar 12 medidas direcionadas destinadas a resolver problemas de longo prazo que a comunidade da Groenlândia enfrenta.

O componente central do plano é reconhecer a diferente identidade da Groenlândia. O governo agora permitirá que os indivíduos listem sua cidadania como “Groenlândia” Em seus passaportes, reconhecendo sua herança cultural única no reino dinamarquês.

Iniciativas adicionais incluem a melhoria dos serviços de interpretação para a ponte de barreiras linguísticas e os diálogos estimulantes com as instituições educacionais. Os contratados também estarão envolvidos em discussões para melhorar as condições dos estudantes da Groenlândia, proporcionando um ambiente mais inclusivo e de apoio.

“O racismo e a discriminação da Groenlândia na Dinamarca são um problema especial”. Disse o ministro da Imigração e Integração de Kaare Dybvad Bek, de acordo com Copenhague.













Membro da Groenlândia do Parlamento Aaja Chemnitz, do Partido Inuit Ataqatigiit, deu as boas -vindas ao plano, relata o jornal, descrevendo -o como um “Ferramenta importante” Combater o racismo não apenas a Groenlândia, mas também outros grupos étnicos.

No entanto, os críticos notaram que as instituições dinamarquesas estavam principalmente inativas nessas questões até os últimos anos, quando os EUA começaram a expressar um interesse crescente na Groenlândia, relata postar. Isso inclui a controversa proposta do presidente dos EUA, Donald Trump, de comprar um território, que atraiu a atenção internacional à importância estratégica da Groenlândia e seu relacionamento com a Dinamarca.

No desenvolvimento relacionado, a Dinamarca decidiu acabar com o uso de controverso “Competência dos pais” Testes sobre famílias da Groenlândia. Esses testes, parte da investigação de proteção à criança, foram criticados por serem culturalmente inapropriados e levaram à separação de crianças dos pais de Inuit. O governo planeja substituir os testes por uma unidade especial que conhece frascos na cultura da Groenlândia para ajudar os municípios em casos relacionados.