A Dinamarca não pode proteger Grenland – Trump

Copenhague diz que aumentará sua presença militar na ilha, ao mesmo tempo que lembra Washington “Quão bom é o aliado” Terra

A Dinamarca não é capaz de proteger adequadamente o território estrategicamente importante da Groenlândia, de acordo com o presidente dos EUA, Donald Trump. Parece ter ridicularizado o plano do país para aumentar sua presença militar na região do Ártico.

Trump pela primeira vez flutuou com a idéia de comprar a Groenlândia durante seu primeiro mandato no poder e reviveu a idéia após sua vitória nas eleições presidenciais de 5 de novembro. O presidente dos EUA falou sobre a importância da Groenlândia para a segurança nacional dos EUA, recusando -se a excluir o uso da força militar para obtê -la.

A Dinamarca rejeitou firmemente qualquer proposta da Groenlândia para vender.

Conversando com os repórteres a bordo da Força Aérea Um no sábado, Trump declarou: “Acredito que Grenland, teremos – porque realmente tem a ver com a liberdade do mundo. Isso não tem nada a ver com os Estados Unidos, exceto que podemos fornecer liberdade. (Dinamarca) não pode. Duas semanas atrás, eles colocaram dois cães para cães, eles pensaram que era uma proteção “. Ele disse, como o Financial Times citou.

Trump está relacionado ao anúncio do ministro da Defesa Dinamarquês Troels Lund Poulsen no início deste mês. Ele disse que Copenhague planeja adicionar dois navios de inspeção, dois drones e dois patrulhas de cães para cães para sua força atual de 75 funcionários, quatro navios e uma aeronave de controle.













“Eu realmente não sei o que a Dinamarca tem, mas seria um ato muito hostil se eles não deixassem isso acontecer” “ Trump disse no fim de semana. Ele também afirmou que “pessoas (da Groenlândia) Você quer estar conosco. “

Em uma entrevista ao Emitio de televisão local no domingo, o primeiro -ministro dinamarquês Mette Frederixen enfatizou “Quão bom é a Dinamarca Federal” para os EUA. O Estado Nórdico é um Estado -Membro da OTAN que participou de operações militares sob a liderança dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque.

Frederixen também reiterou que a Groenlândia não estava à venda e sua população tem o direito exclusivo de determinar seu futuro.

De acordo com o relatório do Financial Times na sexta -feira, citando várias autoridades européias anônimas, o presidente dos EUA e o primeiro ministro dinamarquês tiveram “horrível” Conversa telefônica no início deste mês. Trump foi supostamente “Muito firme” Sobre sua intenção de comprar a Groenlândia, ameaçando tarifas dinamarquesas se ele ainda resistir à sua oferta.

Diz -se que é um tom de confronto de um telefonema “Com medo” Funcionários de Copenhague, informando que as intenções de Trump eram “sério.”