A Direção Geral de Imigração detém 17 estrangeiros do Vietname após abrir uma clínica de cirurgia estética em Pluit

Jacarta – A Direcção-Geral (Ditjen) de Imigração conseguiu deter 17 cidadãos estrangeiros (WNA) do Vietname suspeitos de terem aberto uma clínica de cirurgia estética na zona de East Pluit, Norte de Jacarta. Foram detidos porque se considerou que utilizaram indevidamente as suas autorizações de residência de imigrantes.

O Diretor de Supervisão e Execução da Imigração, Yuldi Yusman, disse que os 17 cidadãos vietnamitas foram presos com sucesso no domingo, 5 de janeiro de 2025. Ele explicou que dezenas de cidadãos vietnamitas aparentemente abriram clínicas de cirurgia estética desde 2018.

“Com base em informações públicas sobre as atividades dos estrangeiros que trabalham na clínica, os nossos agentes realizaram uma vigilância rigorosa fazendo-se passar por clientes”, disse Yuldi Yusman no átrio da Direção-Geral de Imigração, sexta-feira, 10 de janeiro de 2025.

 O diretor de Supervisão e Controle de Imigração, Yuldi Yusman, explicou que a operação começou com um relatório público

Entretanto, o Diretor Geral Interino da Imigração, Saffar M. Godam, explicou que dezenas de cidadãos vietnamitas abriram clínicas de cirurgia estética compostas não apenas por médicos, mas também por pessoal médico, bem como por pessoal de marketing e recepcionistas.

“Depois de investigar o local, descobrimos que os estrangeiros que trabalhavam na clínica não eram apenas médicos e outro pessoal médico, mas também pessoal de marketing e pessoal da recepção, num total de 17 pessoas (estrangeiros)”, disse Saffar Godam no seu escritório.

Godam explicou que as dezenas de cidadãos vietnamitas eram compostas por 10 mulheres e 7 homens. Então 15 deles usaram. visto na chegada e 2 outras pessoas usaram Autorizações de Estada Limitada para Investidores (ITAS). Encontram-se atualmente na Direção Geral de Imigração para serem submetidos a exames complementares.

“De acordo com a orientação do Ministro da Imigração e Correções, Agus Andrianto, a Direção Geral de Imigração apoiará sempre totalmente o processo de aplicação da lei e cooperará ativamente de mãos dadas com todos parte interessada relacionados com a aplicação da lei e pesquisa conjunta“Maldita disse.

Godam disse que dezenas de cidadãos vietnamitas foram ameaçados com o artigo 122 da Lei nº 6 de 2011 por uso indevido de autorizações de residência, o que foi executado com pena de prisão máxima de 5 (cinco) anos e multa máxima de 500.000.000,00 (quinhentos milhões). rúpias). rupia).

“Estamos actualmente a desenvolver este caso para revelar se há outras partes envolvidas, tais como distribuidores ou anfitriões de cidadãos estrangeiros. Não há tolerância para os infractores da lei na Indonésia”, disse ele.