A Diretoria de Execução de Mumbai restaura ativos no valor de Rs 289,54 milhões em caso de lavagem de dinheiro

A Diretoria de Execução (ED), Zona de Mumbai, devolveu bens imóveis no valor de Rs 289,54 crore à autoridade competente sob a Lei de Proteção de Interesses dos Depositantes (MPID) de Maharashtra nomeada pelo Governo de Maharashtra no caso de M/s Pen Co- operativo Urban Bank Limited.

Pelo menos dois lakh depositantes e 42.000 acionistas do Pen Co-operative Urban Bank perderam o seu dinheiro num caso de lavagem de dinheiro.

Num comunicado de imprensa emitido na noite de sexta-feira (17 de janeiro de 2025), os funcionários do ED disseram que os bens foram penhorados provisoriamente pelo ED ao abrigo da Secção 5 da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA 2002), tal como os antigos funcionários tinham feito. enganaram bancos e desviaram fundos bancários para investimentos privados.

“A investigação foi iniciada com base no Primeiro Relatório de Informações (FIR) registrado pela delegacia de polícia de Pen, no distrito de Raigad, em Maharashtra. A folha de acusação apresentada pela Law Enforcement Agency (LEA) diz que os funcionários do banco entraram em uma conspiração criminosa com os então auditores do banco, manipularam deliberada e intencionalmente os livros de contas do Pen Bank e declararam lucros de forma fraudulenta e causaram uma perda de Rs 651,35 crore para o banco”, disse o comunicado do ED.

As investigações revelaram que os rendimentos gerados pelo crime de falsificação e fraude foram desviados e encaminhados para contas de crédito em numerário falsas abertas no referido banco recorrendo aos serviços de contadores de cheques do mercado. Parte do referido produto do crime (POC) foi utilizado para a compra de bens imóveis em vários locais de Raigad em nome de terceiros como bens benami. Essas propriedades medindo 70,9 acres e avaliadas em ₹ 25,20 crore foram anexadas à Seção 5 do PMLA em 26 de maio de 2014 e 3 de dezembro de 2014.

Um dos depositantes do Pen Co-operative Urban Bank Limited apresentou uma petição de ação criminal no Tribunal Superior de Bombaim solicitando a liberação das propriedades anexadas no caso. Em 7 de outubro de 2016, o Tribunal Superior instruiu o ED a entregar os imóveis ao MPID. Desafiando a ordem do Tribunal Superior, o ED moveu o Supremo Tribunal e, em 3 de novembro de 2017, o tribunal superior suspendeu a ordem do Tribunal Superior de Bombaim.

Em 1 de fevereiro de 2019, as autoridades do MPID apresentaram um pedido ao abrigo da Secção 8(8) do PMLA perante um Tribunal Especial do PMLA em Mumbai para apreender os bens anexados ao MPID para restituição.

No comunicado de imprensa, os funcionários do ED disseram que no interesse geral dos depositantes e dos esforços de restituição actualmente em curso, o ED adoptou uma visão pragmática e decidiu retirar a SLP (Petição de Licença Especial) perante o Supremo Tribunal e disse que em Dezembro Em 13 de outubro de 2024, uma declaração juramentada foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal e o SLP foi retirado.

Posteriormente, a agência investigadora apresentou uma declaração perante um Tribunal Especial (PMLA) em Mumbai, expressando a sua vontade de restaurar as propriedades abrangidas pelo Tribunal Superior. Em 14 de janeiro de 2025, o Tribunal Especial (PMLA) aceitou o pedido do ED e ordenou a restauração de 29 bens imóveis atualmente avaliados em ₹289,54 crore à autoridade competente ao abrigo da Lei MPID.