A disciplina fiscal melhorou ‘progressivamente’; Estados que têm melhores posições fiscais: CEA na pesquisa econômica

O principal consultor econômico (CEA) V. Anantha Nageswaran na Pesquisa Econômica apresentada na sexta -feira (31 de janeiro de 2025) observou que os indicadores do governo da União para determinar a disciplina fiscal melhoraram “progressivamente”. Além disso, o CEA também apontou que a posição geral da renda fiscal dos governos estaduais parecia melhor em novembro do ano passado. Isso ocorreu devido a um maior retorno fiscal do governo central.

Pesquisa Econômica 2024-25 ao vivo

Amplo espaço para o desenvolvimento e despesas de capital para o resto do ano

Sobre o aspecto de melhorar o discípulo fiscal, a CEA explicou que a qualidade do gasto da União melhorou continuamente desde o exercício financeiro de 2021. Além disso, o Sr. Nageswaran observou que os indicadores de deficiência (métricas para analisar se um soberano está gastando mais do que as receitas vencidas) do governo da União foram “confortavelmente”, portanto, “deixando um amplo espaço” para o desenvolvimento e as despesas de capital pelo resto do ano.

Nageswaran disse que os gastos com capital permaneceram no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 devido às eleições gerais. No entanto, Capex testemunhou uma recuperação em julho devido a um aumento no retorno dos impostos aos estados. Significativamente, isso apesar de uma redução nos recebimentos que não são dívidas (aqueles que não geram passivos futuros). “Até novembro de 2024, a defesa, as ferrovias e o transporte rodoviário representavam aproximadamente 75% dos gastos de capital, enquanto o crescimento significativo de Yoy ocorreu em poder, alimentos e distribuição pública”, afirmou o CEA na pesquisa.

No entanto, o CEA manteve, apesar de um aumento observado de 10,7% no ano -em ano -ano em receitas tributárias brutas durante o período mencionado: as receitas tributárias retidas pelo sindicato, líquido do retorno aos estados, mal aumentaram. “Isso ocorreu devido ao aumento do retorno fiscal que ajudou os estados a administrar suas despesas sem problemas”, explicou.

Coleções próprias de renda phytos aprimorada para estados

Tendo revisado as estimativas não auditadas de 27 estados para o período entre abril e novembro de 2024, o CEA inferiu que as receitas tributárias brutas da União e da Renda Fiscal (OTR), que são a renda dos estados dos estados dos estados dos estados dos Estados dos estados dos estados, a renda do estado, o estado do estado. , Impostos sobre veículos, impostos sobre sinos e taxas de registro: eles aumentaram para um “ritmo comparável” durante o período. Entre os impostos específicos do estado, como o CEA apontou na pesquisa econômica, selos, registro, impostos especiais e outros impostos e tarifas registraram um crescimento “positivo” com a renda da terra que registra uma diminuição.

O Sr. Nageswaran também acrescentou que a posição geral da renda fiscal aumentou ainda mais devido ao maior retorno fiscal do sindicato.

A maior renda fiscal da Telengan a 88%

Telangana representou o OTR mais alto, entre outros recebimentos fiscais, com 88% seguidos por Karnataka e Haryana com 86% cada.

A CEA, na última pesquisa, também observou: “O Estado com uma proporção maior dos próprios recebimentos de renda (ORR) ao total de receitas de renda também tendiam a ter relações relativamente mais baixas de déficit de receita com os recebimentos de recebimentos de renda total” .

Maharashtra, Tamil Nadu e Bengala Ocidental reuniram as ações mais altas de suas respectivas ORR, incluindo focas e registro, impostos sobre vendas e impostos especiais estaduais, respectivamente. Odisha exibiu a maior participação de renda sem impostos em 49%.

A OTR representou mais da metade do total de recebimentos de impostos para quinze estados e GST como a principal fonte de recebimentos (entre outras renda) para 23 estados. Meghalaya e Nagaland foram os estados com a maior dependência do GST como a principal fonte de renda (entre ORR) com 78% e 72%, respectivamente.