A ditadura de Franco divide a Espanha 50 anos após sua morte

A oposição conservadora espanhola irá boicotar o início das comemorações oficiais que assinalam o 50º aniversário da morte do ditador de direita Francisco Franco, expondo as divisões duradouras do seu legado.

O general derrubou uma república democrática numa guerra civil brutal que matou centenas de milhares de pessoas e governou com mão de ferro desde 1939 até à sua morte em 1975.

O primeiro-ministro socialista, Pedro Sánchez, anunciou cerca de 100 eventos em 2025 para “mostrar a grande transformação alcançada” no meio século que passou desde que o país europeu iniciou a sua transição democrática.

O museu de arte Reina Sofía de Madri, lar da pintura “Guernica” de Pablo Picasso, uma das mais famosas obras anti-Franco, sediará a primeira cerimônia na quarta-feira (7 de janeiro de 2025).

Sánchez a liderará, mas nem o rei Felipe VI nem o líder do principal conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, comparecerão.

Feijoo acredita que a iniciativa é uma manobra oportunista do governo minoritário de esquerda para desviar a atenção dos seus problemas políticos e jurídicos.

Estão em curso investigações de corrupção contra a esposa de Sánchez e os seus aliados políticos, enquanto os socialistas têm de negociar meticulosamente com vários partidos marginais e separatistas para aprovar a legislação.

As comemorações previstas em escolas, universidades, museus e ruas são obra de um governo que “no seu desespero olha constantemente para o passado”, disse Feijoo.

Os socialistas responderam apontando as origens do PP, nascido em 1989 como sucessor da Alianza Popular, fundada em 1976 por um antigo ministro franquista.

Vítimas decepcionadas

O Vox, de extrema direita, a terceira maior força no parlamento, também rejeitará o programa.

Um dos seus parlamentares disse recentemente no parlamento que o governo de Franco “não foi um período de escuridão, como este governo afirma, mas sim uma fase de reconstrução, progresso e reconciliação”.

No outro extremo do espectro político, o partido de extrema-esquerda Podemos descreveu as comemorações como uma “fachada” para encobrir as escassas compensações às vítimas da ditadura.

Sánchez aprovou uma lei de “memória democrática” em 2022 com o objetivo de reavivar a sua memória, incluindo a criação de um registo de vítimas e a remoção de símbolos franquistas.

Mas a lei não julgou nem condenou nenhum antigo funcionário franquista acusado de crimes e que ainda esteja vivo, beneficiando de uma amnistia aprovada durante a transição, para decepção dos sobreviventes.

A memória polarizadora da guerra civil de 1936-1939 e de Franco surge do dócil desaparecimento do regime, segundo Joan Maria Thomas, professora de história contemporânea na Universidade de Rovira i Virgili.

Franco, um doente de 82 anos, morreu pacificamente no hospital, em contraste com o colapso espetacular da Alemanha nazista e da Itália fascista durante a Segunda Guerra Mundial ou da Revolução dos Cravos que derrubou a ditadura de direita de Portugal em 1974.

Seguiram-se eleições democráticas em 1977 e os espanhóis recém-emancipados aprovaram uma nova constituição num referendo no ano seguinte, agora celebrado com feriado em 6 de dezembro.

passo positivo

Na Espanha, “houve um grande acordo… para olhar para frente” sem revisitar as injustiças do passado, disse Thomas. AFP.

Recordar a morte de Franco foi “positivo” porque a Espanha de hoje “não tem presente a importância de recuperar um sistema democrático de 1977 e poder consolidá-lo”, afirmou.

Mas “não podemos evitar… uma memória da parte do país que era franquista, que era uma parte muito considerável”, acrescentou.

Os seus apoiantes incluíam elementos católicos fascistas e conservadores, e os seus partidários veneravam Franco com missas e visitas ao Vale dos Caídos, um gigantesco mausoléu perto de Madrid que albergava o seu túmulo.

Um governo anterior de Sánchez tomou a medida histórica de remover os restos mortais de Franco em 2019 e rebatizou o vale, considerado um monumento triunfalista à sua causa.

Num inquérito de 2018 realizado pelo instituto de pesquisas Sigma Dos para o jornal conservador El Mundo, o plano obteve apenas um pouco mais de apoio do que desaprovação.