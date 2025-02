A divisão de riqueza será encharcada à medida que as mudanças climáticas aumentam os custos de seguro, de acordo com o relatório

As temperaturas de Escalada estão aprimorando as divisões econômicas nas comunidades dos EUA, de acordo com um novo relatório.

O aumento das taxas de seguro está aumentando Novas descobertas da First Street FoundationIsso analisa os impactos das mudanças climáticas no setor imobiliário.

Em muitas regiões, “o seguro residencial está se tornando um bem de luxo”, disse Jeremy Porter, chefe de implicações climáticas na First Street.

Algumas das regiões mais ameaçadas ao longo da costa do Golfo e do Atlântico estão a caminho de um aumento de três a cinco vezes em suas taxas de seguro, o que aumentaria um valor maciço de valor para as casas, a principal fonte de riqueza para a maioria Americanos, o relatório da primeira rua encontrou.

Mas nem todos são esperados que todos os proprietários sofram perdas. As primeiras descobertas da rua sugerem que, nos próximos 30 anos, os valores das propriedades nos Estados Unidos cairão em quase US $ 1,5 bilhão, enquanto certas propriedades ganharão US $ 244 bilhões.

Essas descobertas apontam para um futuro climático complexo para os Estados Unidos, que não é tão importante que as cidades entram em colapso completamente, mas da desigualdade que crescem à medida que os enclaves fortificados e ricos aumentam no meio das cidades impactadas pelo desastre.

Desde os ângulos e Houston a Atlantic City, NJ e Tampa, Flórida, disse Porter, as cidades dos EUA são divididas em dois cubos largos. “Haverá comunidades nas quais apenas os ricos podem se dar ao luxo de ficar e aqueles em que apenas os ricos podem se dar ao luxo de sair”, disse Porter.

O relatório é produzido no meio de uma crise florescente nos mercados de seguros habitacionais. De acordo com os primeiros dados da rua, os custos de seguro habitacional como parte da hipoteca triplicaram em todo o país nos últimos 15 anos.

Esse aumento nos preços não acumulou o sangramento das seguradoras como desastres e os danos à propriedade que os acompanha, a assembléia. Em 2023, as seguradoras de moradias pagaram 10 % a mais em reivindicações do que os prêmios, os impactos mais recentes de quase US $ 3 bilhões em impactos em desastres desde 1980.

Esses prêmios, disse Porter, continuará aumentando até que o negócio seja sólido.

Em algumas regiões, esse aumento e seus impactos serão particularmente marcados, de acordo com os dados. Embora as taxas de seguro já estejam em níveis de crise em muitas cidades, os projetos de dados mais claros ainda aumentam. Até 2055, os primeiros dados de rua projetam um aumento de mais de quatro vezes nos prêmios dos níveis atuais em Miami, um triplicado em Jacksonville e Tampa, Flórida e Nova Orleans e uma duplicação em Sacramento, Califórnia.

À medida que as taxas de hipoteca aumentam, esse aumento é zero ou o aumento dos valores das propriedades em grande parte da troca de cinta solar, com alguns municípios da Flórida, Califórnia e Texas que veem líquidos cai de 10 a 40 % no Valores de suas propriedades em 2055, os dados indicam.

Este outono se refletirá na decisão de dezenas de milhões de americanos de se mudarem nas próximas décadas, os projetos da primeira rua. Seus dados sugerem que 55 milhões passarão para áreas mais seguras até 2055, começando com mais de 5 milhões este ano.

Mas essa projeção vem no meio de um paradoxo mais amplo, Porter disse: Os americanos ainda estão transmitindo para as cidades mais climáticas ameaçadas do país. Durante os 30 anos seguintes, os municípios em ou ao redor de algumas das áreas mais mimadas do clima do país, particularmente Austin, San Antonio e Houston, devem ver seus produtos domésticos brutos (PIB) aumentarem em um terço e um valor de alojamento valor Habitação. Aumentar até 10 %, descobriu o relatório.

Em parte, disse Porter, este é o resultado de um acidente histórico. Por várias razões, as cidades maiores e que mais crescem nos Estados Unidos, que ainda são vastos motores econômicos, tendem a ser os mais mortais.

Por um lado, uma necessidade histórica de acesso ao envio significa que muitos estão próximos das margens do rio e das costas, onde enfrentam maior vulnerabilidade a inundações e tempestades. Outros se espalharam para os arredores Timberlands e acompanhando o risco de incêndio. E o advento do ar condicionado e o boom industrial após a Segunda Guerra Mundial viram o rápido crescimento do cinturão do sol, uma região vulnerável ao calor extremo, seca e, dependendo da região, também furacões e incêndios.

Para essas cidades economicamente poderosas, o aumento do risco climático ainda é compensado pelos fatores que atraem as pessoas em relação a elas, mesmo quando esse risco de montagem diminui seu crescimento além do que de outra forma poderia estar sob um clima estável, disse um porteiro. Ele comparou a dinâmica com o que os sociólogos chamam de “impulso demográfico”, um termo que descreve como as populações totais podem continuar aumentando mesmo após as taxas de fertilidade ou, neste caso, a migração começa a diminuir.

Os dados da primeira rua mostraram que, embora as pessoas estejam aumentando completamente a área ou região, ou região. Semelhante à maneira pela qual os compradores de moradias usam as classificações escolares que há muito tempo são integradas às ferramentas de busca habitacional, as descobertas encontradas, agora usam dados de risco climático para encontrar bairros mais seguros nas cidades das cidades que, em grandes golpes, estão se tornando mais arriscado.

A combinação de maior risco e crescimento econômico crescente ajuda a explicar por que as cidades mais desejáveis ​​nos Estados Unidos, ou regiões dentro deles que podem ser melhor defendidos contra desastres, serão cada vez mais casas apenas para aqueles que podem pagar seguro e proteger seus Casas, First Street encontrou.

Um bom exemplo dessa dinâmica é Miami Beach, Flórida, disse Porter, ou, no caso, bairros de Los Angeles, devastados pelo fogo. Em geral, ele disse: “Los Angeles ficará bem”.

Quando a reconstrução é concluída, ele disse, as Palisadas, uma vez uma região de mansões, “parecerão antes”. Pelo contrário, ele previu que Altadena devastou de maneira semelhante, uma vez que um bairro vibrante da classe média será repovoado por aqueles que podem pagar as taxas crescentes de seguro, o que significaria “uma grande quantidade de investimento institucional” pelos grandes bancos e curadores imobiliários e, finalmente, uma forma de gentrificação climática. É provável que aqueles da classe trabalhadora que permaneçam provavelmente sejam inquilinos.

Esse padrão, que Porter vê recorrente em lugares como Houston, Nova Orleans e Miami, pode significar que o PIB em potencial aumenta para o condado como um todo. Mas esse aumento de valor, ou os preços da habitação não serão necessariamente capturados por pessoas que moram lá agora, disse ele.

Altadena, um bairro recentemente devastado dentro de uma cidade altamente desejável, é apenas um lado da dicotomia climática emergente indicada pelos dados da First Street. Por outro lado, existem cidades como Fresno, Califórnia, onde as taxas de seguro estão aumentando em conjunto com a diminuição dos valores das propriedades, ou no bairro costeiro da cidade de Nova York, na Baía do sul da Jamaica.

Nesses lugares, Porter disse: “As pessoas estão presas”. Quando há menos conforto e menos desejabilidade do bairro para amortecer os riscos climáticos, disse ele, esses riscos desempenham um papel predominante nas decisões das pessoas sobre onde viver: “Se um bairro não está atraindo pessoas, e isso não é um símbolo de estado , pessoas com a mídia vão se mover.

Isso pode marcar o início de uma espiral de morte financeira para as cidades impulsionadas pelas mudanças climáticas, na qual o aumento do risco de desastres impulsiona os valores das propriedades no ciclo de feedback automático, mas no nível do nível de O bairro, em vez da cidade.

Quando ele começou a investigar os impactos climáticos no setor imobiliário em meados do século, Porter disse à colina, previu que o aumento das temperaturas, o nível mais alto do mar e as tempestades de fogo mais poderosas eram um problema “urgente” que aumentaria uma redução rápida e uma grande escala de algumas das maiores cidades dos Estados Unidos.

Agora, ele disse, vê o problema como “teimoso”, no sentido de que é provável que continue agravando com o tempo, em vez de surgir e causar uma mudança repentina de comportamento. Mesmo quando as tempestades soam para Charleston, Miami, Nova Orleans e Houston, “não vamos deixar as principais cidades do sul”, disse ele.

Em vez disso, projeta um investimento privado e dólares de infraestrutura federal e estadual para continuar alcançando cidades cada vez mais arriscadas. “Vamos adaptar, adaptar, adaptar a um ponto em que não há retorno a esse investimento”.

Quando esse ponto virá? Ele não sabe. “Mas isso não acontecerá nos próximos 30 anos”.

