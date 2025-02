A divisão de Waltair deve incluir toda a linha KK, diz CPI-M

Ao receber a decisão do Centro de manter a parte residual da Divisão Waltair, com sua sede em Visakhapatnam, e incluí-la na área ferroviária da Nova Costa do Sul (S Co r), o comitê do distrito de CPI-M falhei na fusão de KK linha na recém -formada Divisão Rayagada.

Ao descrever o movimento para manter a divisão Waltair na nova área, como uma “vitória do povo”, o secretário do distrito do CPI-M, M. Jaggunidu luta para os partidos de esquerda, representantes de pessoas, sindicatos, pessoas do norte de Andhra e representantes da região ao longo dos anos. Ele elogiou todas as seções das pessoas que faziam parte da luta pela zona ferroviária e pela sede da divisão.

Ele, no entanto, disse que o governo de Modi não interrompeu sua atitude vingativa contra Visakhapatnam e North Andhra. Isso ficou evidente por sua decisão sobre sua bifurcação não -científica da divisão Waltair. A partir da extensão de 1.090 km da divisão Waltair existente, 680 km se fundiram com a divisão arranhada no estado de Odisha. Isso inclui a linha Kothavalas-Kirandul (KK), que desempenha um papel fundamental no transporte de matérias-primas e produtos acabados e da planta de aço de Visakhapatnam (VSP), o porto de Visakhapatnam, HPCL e várias outras indústrias do setor público e privado em A cidade de Visakhapatnam. .

Uma grande parte das receitas anuais de ₹ 10.500 milhões de rúpias atinge a divisão Waltair da linha KK. A entrega da linha KK a Odisha estava sacrificando os interesses de Visakhapatnam e do norte de Andhra. Além da perda monetária, a planta de aço Visakhapatnam e a porta Visakhapatnam teriam problemas na alocação de ancinhos para o movimento de carga.

Além disso, Araku, que ganhou o epíteto de ‘Andhra Ooty’, iria para a divisão Rayagada em Odisha. Isso também afetaria o desenvolvimento do turismo na AP, o Sr. Jaggunid deplorou a atitude dos líderes da aliança TDP-JSP-BJP por seu silêncio sobre a ‘injustiça’ que está sendo feita para Visakhapatnam e North Andhra, enquanto reivindicava o crédito pelo crédito por Crédito pela retenção da sede da Divisão Waltair em Visakhapatnam como seu sucesso.

Ao exigir que os líderes da aliança respondam sobre o assunto, ele disse que o CPI-M decidiu organizar um protesto na estação de trem Visakhapatnam nesse sentido em 8 de fevereiro. Os líderes do CPI-M B. Padma e V. Krishna Rao District estavam presentes na conferência de mídia.