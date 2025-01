A economia americana cresceu 2,8 % em 2024, mas diminuiu a velocidade do ano

O crescimento econômico do quarto trimestre diminuiu para uma taxa anualizada de 2,3 %, menos de 2,6 % esperada, uma vez que a economia é direcionada a um território incerto.

O crescimento do produto interno bruto (PIB) diminuiu um impressionante 3,1 % no terceiro trimestre e 3 % no segundo trimestre, de acordo com os dados publicados quinta -feira pelo Departamento de Comércio.

O PIB real aumentou para 2,8 % no ano, acima da taxa de crescimento não -inflação.

Os economistas disseram que o número era excelente à luz de uma recessão que muitos esperavam em 2024, mas que antecipam um crescimento mais moderado nas próximas salas.

“Espera -se que a economia seja aliviada em seu ritmo de tendência de 2 % nos próximos trimestres”, disse Ey Gregory Daco Economist em uma análise, chamando o número do quarto trimestre como “robusto”.

As condições econômicas gerais são sólidas, mas os sinais apontam em diferentes direções, que representam incertezas que são agravantes por fatores políticos.

A inflação teve uma tendência ascendente nos últimos meses, e o Federal Reserve diminuiu o ritmo de seus cortes nas taxas. As taxas foram estáveis ​​em um intervalo de 4,25 a 4,5 % nesta semana.

O presidente do Fed, Jerome Powell, disse na quarta -feira que o banco central está jogando coisas no ouvido.

“Não estamos em nenhum curso pré -estabelecido”, disse ele, acrescentando que o comitê de estabelecimento de taxas do banco “avaliará os dados recebidos, a perspectiva evolutiva e o equilíbrio de risco”.

Muitos economistas têm preocupações com as políticas de imigração do governo Trump, o que pode afetar as condições do mercado de trabalho e o efeito que as taxas de Trump podem ter sobre os preços de bens de consumo e cadeias de suprimentos.

Alguns economistas viram a ameaça tarifária de Trump aparecendo no número do PIB.

“As compras de automóveis e outros bens duráveis, provavelmente motivados pelos medos das tarifas de Trump, representaram 35 % do crescimento do PIB no quarto trimestre”, disse o economista Dean Baker nas redes sociais.

As importações aumentaram em dezembro e alguns portos da costa oeste administraram volumes de recorde antes da administração de entrada.

Os produtos importados foram de US $ 289,6 bilhões em dezembro, US $ 10,8 bilhões a mais que as importações para novembro, de acordo com o escritório do Censo. O déficit comercial dos Estados Unidos registrou US $ 122,1 bilhões em dezembro, US $ 18,6 bilhões acima de novembro.

Fonte