Hanói, vivo -Vietnã está fazendo uma revisão maciça na estrutura do seu governo. Sabe -se que o país reduz o número de ministérios e reduz o número de funcionários (PNs) para economizar um orçamento de até bilhões de dólares.

Essa reforma se tornou uma das principais agendas de Lam, secretário geral do Partido Comunista do Vietnã, que havia servido apenas meio ano, depois de substituir seu antecessor que morreu. Lam disse que as instituições estatais não devem ser um abrigo para funcionários incompetentes.

“Se você quer um corpo saudável, às vezes temos que tomar medicamentos amargos e resistir à dor para levantar o tumor”, disse ele em dezembro, conforme citado pela RFI, quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025.

Este plano inclui o número de ministérios e instituições estaduais de 30 a 22. Seetores que são diretamente afetados, incluindo mídia, polícia, exército e funcionários públicos.

 O presidente vietnamita escolheu Luong Cuong (à esquerda).

Além disso, quase dois milhões de funcionários do setor público se registraram em 2022, cerca de 20 % perderão seus empregos nos próximos cinco anos. Até 100.000 funcionários certamente foram demitidos ou oferecidos de aposentadoria antecipada, mas ainda não está claro o quão maior será realizada. Alguns funcionários até receberam uma carta de notificação.

Por outro lado, o Vietnã experimentou um crescimento econômico de 7,1 % em 2024 e foi um aumento de até 8 % este ano. No entanto, existe uma preocupação de que este país possa ser afetado pelas políticas de tarifas comerciais do novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos.

Muitos vêm, a burocracia muito grande neste país é um obstáculo ao crescimento econômico, juntamente com campanhas anti -corrupção que diminuem as transações comerciais. O governo também espera que essa reforma economize cerca de 4,5 bilhões de dólares americanos ou equivalente a RP72 bilhões nos próximos cinco anos, embora estima -se que os custos de pensão e compensação excedam 5 bilhões de dólares ou RP80 bilhões.

A simplificação da burocracia tem sido realmente um discurso do partido comunista há quase uma década, mas Lam agora está funcionando mais rápido que as estimativas. Ao mesmo tempo, também foi cada vez mais intenso na campanha anti -corrupção que capturou muitos funcionários de alto risco, incluindo dois ex -presidentes e três primeiros ministros desde 2021.

Algumas partes consideram esta etapa não apenas limpar os esforços, mas também a maneira de fortalecer sua posição antes do Congresso do Partido Comunista em 2026. Mesmo assim, essa reforma em massa também é considerada como caos no curto e afeta a estabilidade da estabilidade. do Vietnã que foi suficiente acordado.

Transparência internacional Por si só, colocou o Vietnã na 83ª posição de 180 países no índice de percepção de corrupção. Enquanto isso, vários funcionários afetados questionaram a transparência da demissão que ocorreu.