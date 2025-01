A emoção das corridas virtuais melhora a experiência e a qualidade dos fãs individuais das corridas

VIVA – Correr tornou-se um estilo de vida saudável popular na Indonésia. Na era digital de hoje, as corridas virtuais oferecem uma experiência única para os fãs de corridas participarem de corridas individuais a qualquer hora e em qualquer lugar.

Ao final do desafio, os participantes receberão como prêmio uma medalha de finisher. Vamos continuar lendo o artigo completo abaixo.

“O aplicativo 99 Virtual Race oferece a experiência emocionante de participar de corridas individuais com locais e horários flexíveis. E ao terminar você ganhará uma medalha de finalista. Claro, a precisão dos dados enviados pelos participantes é uma prioridade.” Fundador e CEO da ucap 99 Virtual Race Stevie Go.

O aplicativo 99 Virtual Race está integrado a plataformas populares como Garmin Connect, Strava e Fitbit. Assim, os participantes podem escolher os locais das corridas, enviar dados da corrida, acompanhar e compartilhar suas conquistas com mais facilidade.

Desde o seu lançamento em 2017, este aplicativo foi baixado mais de 181 mil vezes em 25 países. Ele registrou uma distância total acumulada de corrida de mais de 10,84 milhões de quilômetros.

 Ilustração de uma atividade de corrida.

Na verdade, a 99 Virtual Race organizou 233 eventos de corrida, 172 deles em colaboração com vários parceiros.

Além disso, esta plataforma de corrida virtual também conseguiu arrecadar doações de mais de IDR 1,4 bilhão durante os eventos de corrida realizados.

“O evento de corrida virtual com maior número de participantes atingiu 10 mil, obtendo assim o MURI (Museu de Registros da Indonésia). Também realizamos uma série de eventos de realidade virtual na Indonésia com medalhas que podem ser combinadas em seis séries, proporcionando mais experiência para os participantes e muito mais. 99 Virtual Race frequentemente colabora com agências governamentais e privadas, como Bank Indonesia, PLN, BCA, Astra Group, etc. Stevie disse.

Em 2025, a 99 Virtual Race continuará a melhorar o desempenho do sistema para reduzir fraudes no envio de dados. Além de realizar diversas séries de eventos e proporcionar mais gamificação aos associados.

“Claro, mantendo a qualidade e a quantidade dos eventos que serão realizados”. ele acrescentou.

No futuro, a 99 Virtual Race também abre a possibilidade de realização de eventos offline que convidem participantes especiais.

“Para planos de aumentar o número de eventos ou criar corridas offline que convidem membros especiais, isso é possível. Aguarde a data do jogo.” Querido Stevie.

Com diversas inovações e compromisso com a qualidade, a 99 Virtual Race se esforça para ser a plataforma superior para os pilotos. Claro, proporcionando uma experiência de corrida divertida e significativa para todos os usuários.