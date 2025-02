A emoção do Cap Go Meh 2025 Festival em Yakarta, há León para Tanjidor danças

Yakarta, vivo – Cap Go Meh é um dos momentos importantes das celebrações do Ano Novo Chinês. Esta celebração caiu no dia 15 após o Ano Novo Chinês e se tornou o pico e o fechamento da série de celebrações do Ano Novo.

Em 2025, Cap Go Meh coincidiu com a primeira lua cheia no calendário lunar. Mova -se ainda mais.

Na Indonésia, Cap Go Meh é comemorado com uma grande fanfarra em várias regiões que têm grandes comunidades chinesas, como Yakarta, Singkawang, Semarang, Surabaya e Medan. Uma das celebrações mais famosas é o Cap Go Meh Festival em Singkawang, West Kalimantan, que apresenta várias atrações culturais, incluindo o Tatung Parade e o Festival Culinário Chinês.

Como parte de uma celebração cultural inclusiva, o Seasons City Trade Mall (TM) voltou para comemorar o Cap Go Meh Festival com o tema de Little Singkawang. Este evento acontecerá no domingo, 16 de fevereiro de 2025, a partir das 08:00 Wib até que termine.

Este festival não é apenas um lugar para as celebrações culturais chinesas, mas também um reflexo da aculturação com outras culturas locais na Indonésia. Em cada série de eventos, há orações por salvação e prosperidade mútua, o que a torna uma celebração cheia de significado.

Várias performances culturais incentivarão esse evento, incluindo as atrações de dança do Lions, a arte musical tradicional e as performances de Tatung que são conhecidas por serem extremas, mas impressionantes. Além disso, também serão exibidas artes típicas de Betawi, como Pencak Silat, Tanjidor e Ondel-Yeldel, aumentando a riqueza cultural neste festival. A atração típica da tribo Dayak também foi apresentada para enriquecer as nuances da cultura na celebração.

 Cap Go Meh Celebração em Yakarta

A celebração do Cap Go Meh Festival em TM Seasons City pretende fazer deste shopping um fórum para reunir várias culturas indonésias. Além disso, este evento também visa fortalecer o espírito da diversidade, além de contribuir para aumentar a atratividade do turismo de Yakarta.

Todos os anos, este festival sempre atrai a atenção de dezenas de milhares de visitantes, tanto de Yakarta quanto fora da cidade. Sua presença não é apenas uma forma de participação na celebração, mas também como um esforço para sentir a atmosfera da cidade natal.