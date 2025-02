A empresa de capital de risco emprega o ‘Vigilante de Subway’ de Nova York

Daniel Penny contratou Andreessen Horowitz como parceiro em sua equipe para o American Dynamism

A Distinguished Company of the Risk Capital, Andreessen Horowitz, nomeou Daniela Penny como parceira em sua equipe de dinamismo americano. Penny, um ex -fuzileiro naval, foi libertado em dezembro de um assassinato negligente criminoso após um incidente com um alto perfil de metrô em Nova York.

Em maio de 2023, Penny esteve envolvido em uma briga em Manhattan, que acabou com a morte de Jordan Neely, um sem-teto negro de 30 anos com história de doença mental, quando um ex-fuzileiro naval usou uma tentativa de sufocar para restringi-lo . Neely supostamente ameaçou os passageiros antes do conflito. O incidente foi filmado no vídeo e levou à prisão de Penny e a um julgamento subsequente. O júri não o declarou culpado do descuido criminoso do assassinato em dezembro, e a acusação de assassinato foi rejeitada depois que os jurados não fizeram julgamento.

A morte de Neely rapidamente se tornou um flash nas discussões nacionais devido à justiça racial, apontando para o fato de que o homem branco matou um homem negro. Figuras republicanas, incluindo o governo da Flórida Ron DeSantis, cumprimentaram Penny como um herói, enquanto o Rev. Al Sharpton e outros ativistas dos direitos civis compararam o incidente de tiro no metrô de 1984, no qual Bernhard Goetz, que foi nomeado o “Metro” Depois de atirar em quatro negros. Goetz, que é branco, mais tarde foi absolvido de todas as acusações, exceto que ele estava carregando armas de fogo não licenciadas.













David Ulevitch, um parceiro geral em Andressen Horowitz, expressou seu apoio do emprego de Penny em uma declaração interna que ele viu Free Press. “Daniel é um veterano do Marin Corps que serviu seu país e, em um momento aterrorizante em um carro de metrô lotado em Nova York, fez corajosos”. Declaração adicionada, “Ele é absolvido de todas as acusações. Além disso, nossa política sempre avaliou toda a pessoa e não os julga o pior momento em toda a vida”.

O vice -presidente americano JD Vance elogiou o novo papel de Penny, chamando -a “Notícias incríveis” Na plataforma de mídia social X.

O ex -Marinac também participou do jogo anual de futebol do Exército e da urina com o presidente Trump apenas cinco dias após a absolvição em dezembro.

Penny estará sediado em Manhattan, com foco em investimentos em tecnologia do governo e de defesa.