A empresa de software antivírus ordenou que o cliente pagasse US $ 16,5 milhões: como registrar uma reclamação

A empresa de software antivírus ordenou que o cliente pagasse US $...

(Nexstar) – Milhões de consumidores americanos que compraram software Avast Antivirus podem ser elegíveis para receber uma parte de um acordo de US $ 16,5 milhões, anunciou a Federal Commerce Commission (FTC) na segunda -feira.

A FTC disse que o Avast está efetuando o pagamento depois de não proteger a privacidade de seus clientes, em vez de coletar “um tesouro das informações do usuário por meio de seu software antivírus e extensões de navegador sem o consentimento das pessoas”.

Informações pessoais incluíam crenças religiosas, preocupações de saúde, inclinações políticas, locais e demonstrações financeiras, de acordo com um 2024 Alerta de consumidor.

A FTC disse que o Avast vendeu as informações através de uma subsidiária chamada Jumphot sem notificar os clientes.

Como o processo de reivindicações funcionará?

A FTC notificará 3.690.813 clientes que compraram o software entre agosto de 2014 e janeiro de 2020.

Os clientes devem receber e -mails entre segunda -feira, 7 de março de 2025, de acordo com a FTC.

Consumidores Eles são elegíveis Para pagamento, você pode usar o número de reclamação incluído em seu e -mail para Solicite um pagamento online. O prazo para o arquivo é 5 de junho de 2025.

A FTC diz que os valores de pagamento individual ainda não são conhecidos e “dependerá de vários fatores, incluindo quantas pessoas apresentam uma reivindicação”.

Os pagamentos serão divulgados por correio em algum momento de 2026. Depois que a data de pagamento for decidida, ele será adicionado ao Site de liquidação da FTC.

Qualquer pessoa que precise de ajuda com a reivindicação pode se comunicar com o administrador de reembolso no número 1-866-290-0165.

