A empresa oferece 12 quartos gratuitos para os descendentes do lutador da liberdade tribal Gantam Dora

Os pisos construídos pela NCC Construction Company para os descendentes do lutador Libertad Gam Gantam Dora em Batpanuka de Koyyuru Mandal, no distrito de ASR recentemente. | Crédito da foto: acordo especial

A NCC Limited, uma empresa de construção e infraestrutura, realizou uma importante iniciativa de responsabilidade social corporativa (RSE), fornecendo 12 pisos de dois quartos sem custo para os descendentes de Manyam Hero Gam Gantam Dora, em Lanka Veedhi, Battapanuka de Koyyuru Mandal em Aluri em Alluri em Alluri, em Alluri, no distrito de Aluri, de Seetharama Raju.

Esta iniciativa beneficia diretamente os descendentes do lutador pela liberdade, que desempenharam um papel vital na luta pela liberdade da Índia, juntamente com o lendário lutador da revolucionária liberdade Alluri Sitarama Raju.

O presidente Draupadi Murmu, presidente da NCC Limited, foi homenageado pelo presidente Draupadi Murmu durante o 125º aniversário do nascimento de Alluri Sitharama Raju em 4 de julho de 2023. O Sr. Raju se comprometeu a doar pisos residenciais a vilagadores de tribos para melhorar seus padrões de vida.

O governo de Andhra Pradesh forneceu a terra aos descendentes de Gam Gantam Dora e NCC construíram esses andares a um custo total do projeto de ₹ 2,5 milhões. Ele mostra o compromisso da NCC de promover o crescimento inclusivo e atender às necessidades de habitação das comunidades marginalizadas, de acordo com um comunicado divulgado pela empresa aqui na segunda -feira.

Dois blocos, com terra, primeiro e segundo andar, e todos os andares com apenas dois andares foram construídos. Construídos com uma abordagem para conforto e funcionalidade, os pisos oferecem um ambiente de vida seguro e digno para os residentes. Essa iniciativa faz parte de uma série de atividades de RSE realizadas pela empresa para fazer uma diferença significativa na vida de comunidades desfavorecidas.

O diretor -gerente da NCC Ltd Aav Ranga Raju disse que a empresa estava orgulhosa de contribuir para a melhoria das famílias tribais, que são descendentes dos combatentes da liberdade.