Flutuar como uma borboleta no palco é bastante rotineiro para esse dançarino, Nastiya. O que foi diferente para esse membro do conhecido estudo de dança da juventude russa da cidade de Rostov-on-Don foi que ele não entrou na ponta dos pés com asas brancas unidas no ombro por uma valsa de Tchaikovsky. Em vez disso, eu estava fazendo movimentos de balé para sincronizar com o Ilaiyaraja de The Movie, Meera.

Ilaiyaraja também estava em êxtase assistindo Nastiya e outros de sua empresa quando visitaram seus estudos no sábado (1º de fevereiro de 2025). Os dançarinos de Orchid o seguiram com outra das obras -primas de Ilaiyaraja Poove Sempoveo do filme Sollathudikkuthu Manasu.

P. Thangapan, secretário geral da Sociedade e Amizade Cultural Indo-Rússia, incentivou a empresa a incluir duas músicas de Ilaiyaraja, já que sentiu que tinha todos os elementos para se adaptar a um recital de dança ocidental.

Galena, Galena e Orsana concordaram, os coreógrafos da empresa que visitaram Tamil Nadu entre 17 de janeiro e 3 de fevereiro. “Somos atraídos pela riqueza da melodia das composições de Ilayaraja. A espiritualidade flui de sua música. As duas músicas são impregnadas com pura alegria e fantasia. Estamos cheios de alegria. Como compositor, ele pode transmitir o que sente ”, disse Galena.

Eles apresentaram as duas músicas como tema em um filme tâmil em que os amantes estão, cercados por um grupo de dançarinos. Os coreógrafos disseram que gravariam a dança de seus colegas de classe nas duas músicas e a apresentariam ao Sr. Ilaiyaraja.

Alexander DeSonov, o Vicecónsul e chefe da Casa Russa de Chennai, disse que a língua tâmil era muito musical.

Um músico, que faz parte da empresa de Ilaiyaraaja, disse que as duas músicas eram muito imaginativas e poderosamente capturadas sentimentos de Low.

A empresa russa visitou o estudo de Ilaiyaraja e dançou para as duas músicas e se levantou durante toda a apresentação e interagiu com eles. “Hoje ele os convidou mais uma vez para seus estudos e deu presentes a cada um deles”, disse Thangappan.