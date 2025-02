A entrega de grãos de alimentos gratuitos para 80 milhões de pessoas no país deve ser vista como um fracasso ambicioso: Shashi Tharoor

Shashi Tharoor, vice do Congresso, com o ex -primeiro -ministro da Grécia, George Papandreou, durante um painel de discussão em investidores globais em Bangalore, na sexta -feira. | Crédito da foto: PTI

A redistribuição da riqueza pode fechar a lacuna de desigualdade e garantir que todos possam participar dos benefícios do crescimento, disse Shashi Tharoor, vice do Congresso, aqui na sexta -feira, enquanto responde a uma consulta sobre a desigualdade na sociedade indiana.

Falando em um painel sobre ‘Prosper em turbulência: como as nações podem construir uma resiliência duradoura’ em ‘Invest Karnataka 2025’ se reuniu aqui, disse Tharoor, a distribuição livre do governo de grãos alimentares para 80 milhões de pessoas foi apenas um reflexo do Falta de empoderamento do povo. Apesar do esquema de alimentos gratuitos, a maioria não tem poder de compra, disse ele.

“A redistribuição da riqueza pode aumentar os encontrados no fundo da pirâmide na Índia. Agora vemos que o governo se orgulha de fornecer grãos de alimentos para 80 milhões de pessoas. Mas isso deve ser visto como um fracasso ambicioso, no sentido de que não os aprimoramos o suficiente para comprar sua própria comida. E muitos outros problemas máscaras ”, disse Tharoor.

Tendências autocráticas

Ele disse que os índios tendem a se alinhar com as administrações autocráticas que entregam. Havia uma tendência crescente aos governos para controlar instituições que deveriam ser independentes ou participativas, o que foi uma tendência preocupante em muitos países, incluindo a Índia. Ele citou líderes como Viktor Mihály Orbán da Hungria, Primeiro Ministro Narendra Modi e Recep Tayyip Erdogan, de Türkiye, como os determinados a controlar instituições autônomas.

Falando no setor educacional, Tharoor disse que a Índia tem a maior taxa de desemprego do mundo e seu sistema educacional exige uma revisão completa para preparar seus jovens para o trabalho no futuro. Isso foi crítico, especialmente quando a IA e a automação devem ser obsoletas de 30% dos trabalhos mundiais em alguns anos.

Ele enfatizou a importância do pensamento crítico na educação e incentivou as instituições educacionais a se concentrarem em ensinar os alunos a pensar em vez de pensar.

O parlamentar, falando de organizações internacionais, disse que, embora a ONU tenha sido frequentemente criticada por sua ineficiência percebida, principalmente durante a guerra da Ucrânia e no conflito sírio, o corpo não deve ser julgado unicamente, dependendo de sua incapacidade de resolver essas crises. “Veja o sucesso deles em abordar problemas globais, como mudanças climáticas, tráfico de pessoas e abuso de drogas e outros problemas que transcendem fronteiras”, disse ele.

Ele também disse que os desafios enfrentados pelas instituições internacionais são derivados das limitações integradas em seu design. A relevância dessas instituições deriva do fato de que elas fornecem uma plataforma para que todos os países se juntem e cooperem para obter resultados comuns. No entanto, sua eficácia varia de acordo com o problema e o tempo.

Por exemplo, o Banco Mundial e o FMI são essenciais para lidar com a turbulência econômica, mas eles têm seus próprios desafios a lutar, explicou.

Também era da opinião de que o mecanismo para a resolução de disputas da Organização Mundial do Comércio estava atualmente paralisado devido ao boicote americano. O FMI tem mais exposição ao setor privado, enquanto o Banco Mundial parece estar brincando com as margens da economia global e não se concentrando em questões centrais, observou ele.

Compartilhando o painel com o Sr. Tharoor, ex -primeiro -ministro da Grécia, George a Papandroou, enfatizou a necessidade de transparência e responsabilidade na governança, qualidades que estavam notavelmente ausentes durante o colapso econômico da Grécia. ” Na Grécia, os fundos públicos não foram investidos no bem -estar das pessoas. Os políticos se concentraram apenas no poder de retenção, ajudando seus amigos, o que inevitavelmente levou à crise econômica ”, afirmou.