A entrevista do Grammy de Babyface se torna viral depois que os jornalistas o interrompem

Curioso sobre o último momento viral de 2025 Grammy Awards? Uma entrevista com o tapete vermelho que envolve um lendário ícone de R&B Rosto de bebê Causou uma discussão on -line generalizada. A troca inesperada levou a fortes reações de fãs e figuras da indústria igualmente.

A partir dos eventos que se desenvolveram para a resposta pública, aqui está tudo o que você precisa saber.

A entrevista de Babyface se torna viral quando o repórter o interrompe

O incidente ocorreu durante uma entrevista do tapete vermelho com a Associated Press, onde Babyface estava respondendo a uma pergunta quando um dos repórteres de repente viu Roan em segundo plano. Sem hesitar, eles chamaram Roan, deixando efetivamente o Babyface.

Visivelmente composto, Babyface renunciou suavemente ao microfone e deixou de lado, dizendo: “Você quer fazer isso? Vá fazer isso” (via via O embrulho). Embora um dos repórteres tenha se desculpado rapidamente, a Internet condenou rapidamente a troca como sem endereço e desrespeito. Um vídeo do momento rapidamente se tornou viral, causando críticas a fãs e colegas de músicos igualmente, incluindo Dionne Warwick, que comentou sobre desconhecido“Estou vendo isso bem?”

A Internet reagiu fortemente ao que muitos consideravam um desejo flagrante por uma das figuras mais bem -sucedidas de R&B. Os usuários das redes sociais expressaram sua frustração, destacando a natureza desrespeitosa do incidente, principalmente durante o mês da história negra. Várias figuras da indústria de alto perfil, incluindo Warwick, se juntaram à conversa, enfatizando as contribuições do Babyface para a música e criticando a falta de profissionalismo dos repórteres.

A Associated Press então emitiu um pedido de desculpas, reconhecendo o erro e lamentando a interrupção da entrevista de Babyface. O repórter responsável, Krysta Fauria, depois pediu desculpas na transmissão ao vivo da AP, afirmando:

“Eu queria dizer que realmente sinto por interromper o Babyface antes. Eu sou um grande fã do Babyface, como somos todos, e então eu só queria me desculpar.

No entanto, para muitos, o dano já havia sido causado, e o momento se tornou outro exemplo de como a indústria da música às vezes ignora seus veteranos em favor das estrelas em ascensão.