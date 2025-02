A entrevista na garganta: Anya Taylor-Joy e Miles Teller argumentam se reunir, Looks Celebrity

Jonathan Sim, de Comeon, sentou-se recentemente para conversar com os atores Anya Taylor-Joy (The Menu, The Witch, The Super Mario Bros. Movie) e Miles Teller (Whiplash, Top Gun: Maverick, Divergent) para seu novo filme, O desfiladeiroApple TV+Transmissão. Eles discutiram como se conheceram, seus parentes de celebridades e interpretando seus personagens no novo filme de ação de ficção científica.

“Dois operadores altamente treinados (Miles Teller e Anya Taylor-Joy) são designados para barracas em torres de guarda em lados opostos de uma garganta vasta e altamente classificada, protegendo o mundo de um mal misterioso e desencadeado que persegue o interior”, lido no The the Oficial Oficial. Sinopse para o desfiladeiro. “Eles se reúnem à distância enquanto tentam permanecer atentos ao se defender contra um inimigo invisível. Quando a ameaça cataclísmica para a humanidade é revelada, eles devem trabalhar juntos em uma prova de sua força física e mental para manter o segredo no desfiladeiro antes que seja tarde demais.

O desfiladeiro chega ao Apple TV+ em 14 de fevereiro.

Jonathan Sim: Devo dizer que a maneira como seus personagens estão no desfiladeiro é realmente interessante, e eu pensei que era muito doce. Eu me pergunto como vocês dois se conheceram na vida real. Estara neste filme, ou eles já haviam se encontrado antes e queriam trabalhar juntos? Qual é a história?

Anya Taylor-Joy: Nós nos conhecemos e depois nos reunimos socialmente por anos antes disso. Nós compartilhamos um agente e nós dois estamos próximos dela e sempre havia alguns atores que representavam que ela realmente admirava, mas também sentiu um parentesco. Eu me preocupei com eles, apesar de não conhecê -los. E milhares foi uma dessas pessoas em que eu sempre perguntei como “como está milhares? Como, espero que esteja bem”. Parece que ele estava preocupado com você.

Miles de caixa: Pendurado por um tópico.

Taylor-Joy: Eu queria saber se você era bom. E então nos encontramos em uma de suas estreias em Londres. Infelizmente, porém, para nós, foi na mesma noite que conheci a esposa de Miles e nós dois nos levamos como uma casa em chamas. Então me tornei o amigo de Keleight por um tempo.

Caixa: Eu era papel de parede. Era esse cara que essa atriz costumava se preocupar e se perguntou. Não, agora é apenas um papel de parede.

Taylor-Joy: Absolutamente não. Mas me sinto muito sortudo por agora ser um bom amigo dos dois. E eu amo os dois igualmente.

Caixa: Sim, houve uma curiosidade. Temos amigos e coisas em comum e nos veríamos socialmente, mas sim. E sempre fomos muito amigáveis, mas quando você faz um filme com alguém, descobrirá quem eles realmente são. Porque você não pode se esconder quando está trabalhando tantas horas muito perto. Estou muito feliz em dizer que Anya e eu nos tornamos muito próximos do projeto.

Taylor-Joy: Os melhores amigos.

Caixa: Bons surtos.

Agora, tenho uma pergunta divertida para você, mas primeiro, quero mostrar uma foto de um dos meus melhores amigos. O nome dele é Rivka. Miles, ela realmente foi para a NYU Stonsret. Todo mundo sempre diz a ele que ele se parece com Anya Taylor-Joy. Anya, eu quero ter seus pensamentos sobre isso.

Caixa: Oh, eu posso ver. Sim, ela parece uma mistura sua e minha esposa.

Taylor-Joy: Eu vejo isso! Sim, ela faz isso! Bem, ela é linda, então eu tomo isso como um elogio.

Isso me leva à minha pergunta para nós dois. Quem é sua celebridade semelhante? Alguém já viu algum de vocês e o confundiu com outro ator?

Caixa: Não é inteiramente para a lacuna etária, mas eu costumava ser muito John Cusack.

Taylor-Joy: Eu posso ver isso.

Caixa: Eu tenho um pouco de tempo para dizer algo neste filme.

Taylor-Joy: Não sei se alguma vez tenho mais ninguém. Mas você surpreenderia o número de vezes que as pessoas me dizem que parece Anya Taylor-Joy. Em geral, é quando tenho uma cor de cabelo diferente e eles dizem: “Você se parece com aquela garota, mas com cabelos escuros”. E eu digo: “Sim. Sim. É isso que é.”

Agora ambos atuam em filmes que eu amo há anos. Milhares, eu amo Whiplash e Gun Top: Maverick. Anya, eu amo dividir e ontem à noite no Soho. Como o desfiladeiro desafiou os dois como atores e revela um lado de você que o público pode não ter visto antes?

Taylor-Joy: Quero dizer, isso é definitivamente muito pesado de ação e de uma maneira diferente de Furious. Eu me sinto furioso é tão doloroso e esse era apenas um nível diferente de ser altamente treinado. Como a quantidade de diferentes disciplinas em que tivemos que treinar e fazer isso foi muito emocionante para mim. E também sinto que os dois personagens, apesar da escuridão com que estão cercados, são bem diferentes como pessoas. Como, não necessariamente classificaria Drasa como um atirador de elite do mundo. Eu amo o fato de que ela é bastante punk rock e divertida. Sim, isso foi emocionante para mim.

Caixa: Eu acho que com Levi, apenas o confinamento solitário de tudo e tentando entrar naquele espaço da cabeça e realmente tentar descobrir a vida interior de alguém que passa quase todo o seu tempo completamente sozinho.

Graças a Anya Taylor-Joy e Miles Teller por falarem com a chegada Apple TV+É o desfiladeiro.