A EPA interrompe o desembolso de fundos sob a nota NBB

A Agência de Proteção Ambiental (EPA) interrompeu o desembolso da ajuda federal como parte de uma ordem do Gabinete de Administração e Orçamento da Casa Branca (OMB) para interromper a distribuição de empréstimos e subsídios, confirmaram os funcionários da agência à colina na terça -feira.

Em um memorando divulgado na segunda -feira, a OMB impôs um prazo para as 17:00 na terça -feira para interromper todas as despesas de assistência financeira enquanto avalia seu alinhamento com a agenda política do presidente Trump. O diretor interino da OMB, Matthew Vaeth, ordenou que todas as agências federais congelassem “todas as atividades relacionadas à obrigação ou desembolso de toda assistência financeira federal” à “medida admissível pela lei aplicável”.

“A EPA está trabalhando diligentemente para implementar o memorando do Escritório de Administração e Orçamento, a quebra temporária do subsídio da agência, empréstimos e outros programas de assistência financeira, para alinhar gastos e ações federais com a vontade do testamento do povo americano que são expressos através das prioridades do presidente Trump “, disse um porta -voz da EPA em um email para a colina.

Potencialmente afetado Atividades da EPA Inclua o programa de empréstimos da Lei de Inovação e Inovação da Agência (WIFIA), bem como programas de subsídios relacionados à poluição do ar, à saúde das crianças e fundos de subsídio competitivo por meio do Escritório de Gerenciamento de Land e Emergência.

O memorando causou confusão generalizada, uma vez que os programas estaduais do Medicaid relataram a perda de acesso aos portais de pagamento federal. Os legisladores democratas denunciaram a medida como ilegal de acordo com as leis federais que exigem que o poder executivo gaste dinheiro designado pelos atos do Congresso. O Presidente do Comitê de Aferências do Senado, Susan Collins (R-Me.), Também criticou o memorando na terça-feira, dizendo que “isso é muito radical e terá um efeito adverso na prestação de serviços e programas”.

