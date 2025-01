A equipe de controle de tráfego aéreo ‘não é normal’ durante a colisão do avião: relatório

A Administração Federal de Aviação (FAA) disse que o pessoal de controle de tráfego aéreo “não era normal” durante a colisão do avião na noite de quarta -feira entre um avião de passageiros da American Airlines e um voo de treinamento do Exército de Black Hawk em um relatório de quinta -feira.

“A configuração da posição não era normal durante a hora do dia e o volume de tráfego”, escreveu a FAA em seu relatório, de acordo com o Associated Press.

A agência disse que um controlador de tráfego aéreo estava trabalhando em duas posições diferentes no momento do acidente, lidando com o tráfego local e de helicópteros.

Nick Daniels, presidente da Associação Nacional de Controladores de Tráfego Aéreo, disse que não é “incomum ou incomum” que os controladores de tráfego aéreo trabalhem mais de uma posição ao mesmo tempo, De acordo com a CNN.

A Associação Nacional de Controladores de Tráfego Aéreo solicitou alterações em suas rotações de turno nos últimos meses, solicitando 10 horas gratuitas entre períodos de trabalho, 12 horas livres antes e depois de um turno da meia -noite e um limite nas tarefas consecutivas de tempo extra.

A FAA concordou com seus termos e contratou 1.800 controladores adicionais, mas os acidentes quase falsos persistiram, de acordo com a AP.

Os funcionários estão aguardando uma investigação completa para determinar a principal causa do acidente.

“Vamos aguardar o Conselho Nacional de Transporte para concluir seu trabalho e usar essas informações para ajudar a orientar decisões e mudanças para melhorar e melhorar a segurança da aviação”, compartilhou Daniels em comunicado na saída.

A polícia iniciou imediatamente os esforços de recuperação do rio Potomac após o acidente, mas não espera resgatar nenhum sobrevivente.

O Conselho Nacional de Transporte disse que os dados de voo das caixas pretas da aeronave se recuperaram e fornecerão mais informações para suas pesquisas, de acordo com CNN.

Fonte