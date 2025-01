A procissão do dia 76 da República mostrou as capacidades de defesa de Nova Délhi, com uma série de equipamentos militares e estosovo

Um corpus especial do exército indiano, conhecido como ‘Demolidor’, cegou os telespectadores no domingo, colocando um novo recorde mundial para a maior pirâmide humana em motocicletas em movimento. A equipe formou uma pirâmide de 6,2 metros com 33 homens em nove motocicletas, enquanto cobria uma distância de 2 km ao longo de uma avenida festiva em Nova Délhi durante o desfile 76.

O Demolidor foi fundado em 1935 e realizou mais de 1.600 visualizações em toda a Índia, mostrando as possibilidades do exército indiano. A unidade possui 33 recordes mundiais, incluindo a entrada nos recordes mundiais do Guinness, o Livro dos Records da Ásia e o Limca dos registros, de acordo com a Anna Novine Agency.

O Grande Parade continha vários contingentes, incluindo contingentes de 148 membros para as forças policiais da Reserva Central (CRPF) e um contingente de 250 membros da Indonésia. Prabowo Subianto, presidente da nação do sudeste da Ásia, participou da cerimônia como o principal convidado.

De acordo com o ministro da Defesa da Índia, Rajesh Kumar Singh, o evento foi um testemunho de fortes relações entre a Índia e a Indonésia e marcou um novo capítulo em seus relacionamentos bilaterais. O Ministério da Defesa de Nova Délhi recebeu a disciplina e o orgulho da Índia e da Indonésia no cargo em X.

O Corpo de Sinais Motocycle Rider Display Team, conhecido como "Demolidor", realiza belas cascatas durante sua visão de motocicleta. A equipe mostra sua coragem e determinação através de diferentes formações, incluindo uma saudação de bala, tampa do tanque, dupla

A visão espetacular do desfile da República 2025. Ele refletiu progresso implacável, progresso tecnológico e compromisso inabalável do Exército indiano na proteção do país, apoiando os valores dos serviços altruístas.

O desfile do Dia da República apresentou as capacidades de defesa indianas, com uma série de equipamentos militares, incluindo o foguete Brahmos, que a Índia e a Rússia desenvolveram, indígenas indígenas desenvolveram o sistema de mísseis Pinak e o sistema de defesa aérea Akash, de acordo com a mídia. O exército indiano também apresentou seu sistema automatizado de vigilância da batalha, ‘Sanja’, uma mula de robô e um foguete tático ‘Pralay’ – ambos acessórios significativos ao arsenal militar indiano.

O espetáculo mais caro do Republicday2025 Fly-Past, ele exibiu uma incrível exposição aérea de 40 helicópteros da IAF, incluindo Burst, Su-30, Jaguar, C-130, C-295, C-17, AWACS, Dornier-228, An-32 e Helicopters Apache & Mi-17.

Outros ativos militares notáveis ​​da exposição incluíram os tanques T-90 ‘Bhishma’ construídos na Índia licenciados, carros para usar pedestres de pedestres, míssil NAG e sistema de argamassa de pedestres construído em veículos (Airawat).

A grande final do desfile continha uma formação de 40 aeronaves da Força Aérea Indiana, incluindo o C-1330J Super Hércules, o C-17 Globemaster e o bico de origem do Rouanual.

Compartilhando as opiniões da Parade sobre X, o primeiro -ministro Narendra Modi afirmou que era uma janela de pouso “Patrimônio cultural e coragem militar”.