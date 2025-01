A equipe do Pentágono ainda usa Deepseek – Bloomberg

A equipe militar dos EUA supostamente usou uma versão inicial da startup chinesa de IA por meses

A equipe do Pentágono assumiu uma versão inicial do modelo generativo de inteligência artificial das startups chinesas para suas estações de trabalho desde o outono de 2024, afirma a Bloomberg. Os especialistas em TI do Pentágono mudaram para bloquear parcialmente o uso profundo após um recente aumento de popularidade.

No início deste mês, a Deepseek introduziu o modelo de IA do código aberto, R1, que seus criadores afirmam ter superado os principais produtos dos desenvolvedores dos EUA, inclusive em alguns casos da O1 líder da Openai. A acessibilidade do modelo impede para qualquer pessoa aceitar de graça e iniciá-lo em seus próprios servidores-ele aumentou a comunidade de código aberto e lançou uma queda repentina nos preços das ações tecnológicas dos EUA na segunda-feira.

A Agência de Sistemas de Informação de Defesa (DISSA), que gerencia redes de TI do Pentágono, mudou -se para bloquear o acesso ao site de startups chinês na terça -feira, depois que muitos funcionários de defesa já usaram o mais recente AI Chatbot por pelo menos dois dias, informou a Bloomberg, citando -nos funcionários de defesa sem nome.













Os especialistas do DISSE agora estimam o escopo do uso direto da profundidade dos funcionários através do navegador da web. Quando ele é acessado no site da empresa ou em seus aplicativos populares na Apple App Store e no Google Play, a Política de Privacidade da Deepseek indicou que os dados do usuário devem ser armazenados em servidores na China e são regulamentados pela lei da China.

Apesar das limitações, milhares de funcionários do Pentágono continuam a usar a IA chinesa via Ask Sage, plataformas autorizadas que hospedam vários modelos, incluindo Deepseek, em seus próprios servidores com sede nos EUA.

Alguns militares dos EUA também assumiram uma versão anterior de Deepsek para suas estações de trabalho já no outono de 2024, de acordo com as fontes da Bloomberg. Naquela época, era supostamente um relacionamento com a China "Não obviamente" As equipes de segurança no Departamento de Defesa, e os downloads não causaram preocupação imediata.













O crescente interesse em Deepseek incentivou o Exército dos EUA a localizar e remover o código do chatbot da Origin Kine em máquinas de funcionários. A Marinha proibiu qualquer uso de Deepsek, citando problemas de segurança e éticos em relação à origem do modelo. As forças aéreas não emitiram diretrizes especiais sobre Deepsek, mas proíbe o uso de dados públicos sensíveis em sistemas generativos de IA comerciais sem aprovação apropriada.

CEO e co-fundador da Openai “Modelo impressionante, especialmente em termos do que posso entregar a um preço”. A startup chinesa afirma ter desenvolvido um modelo competitivo de IA sem acesso aos principais chips americanos por apenas US $ 6 milhões.

O presidente dos EUA, Donald Trump, que determinou o desenvolvimento da principal prioridade da IA ​​para seu governo, chamado de lançamento de Deepseek “Call de alerta” Para a indústria de AI dos EUA. Na semana passada, ele anunciou a Stargate, a iniciativa de criar data centers nos EUA, que servirá de espinha dorsal para futuros projetos de IA, com uma meta de investimento de até US $ 500 bilhões.