A equipe indonésia nacional mental e física Sub-20 se recuperou depois de ser espancada

Yakarta, vivo -Indra Sjafri disse que a mentalidade e a fisicalidade dos jogadores da equipe nacional da Indonésia Sub-20 começaram a se recuperar após a derrota na partida de abertura do Grupo C da Copa Asiática Sub-20 2025 contra o Irã Sub-20 no Centro de Treinamento de Futebol Juvenil Shenzhen. , China, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025. No duelo, Muda Muda derrotou 0-3.

A seleção nacional do Indonésio Sub-20 não poderia ter muito tempo para se preparar para o segundo jogo contra o Uzbequistão Sub-20, realizado no domingo, 16 de fevereiro de 2025. Eles foram obrigados a vencer no jogo mais tarde.

Porque apenas com a vitória, a possibilidade de a Indonésia o U-20 se qualificar para a próxima rodada é mantida. Obviamente, essa situação é um fardo pesado que se apega a todos os membros da equipe.

Indra disse que, depois de perder uma derrota no deslizamento de terra antes do Irã Sub-20, havia duas coisas importantes que a equipe nacional da Indonésia teve que fazer, a saber, restaurar a mentalidade e o físico dos jogadores.

Eles têm apenas aproximadamente dois dias para recuperar essas duas coisas. E a tática de West Sumatra disse que agora tudo é certo.

“Após o partido inaugural, há duas coisas importantes para nós, ou seja, a recuperação física. Alhamdulillah O tempo é suficiente, dois dias”, disse Indra Sjafri, da filmagem de áudio enviada pela PSSI para jornalistas, sábado, sábado, 15 de fevereiro de 2025.

“O segundo é a recuperação mental. Durante as últimas 20 horas em que começaram a se recuperar”, acrescentou a tática de 62 anos.

A Indonésia U-20 passou por a última preparação para combater o Uzbequistão U-20 hoje. A tática implica a esperança de vencer o jogo.

“Agora praticamos em preparação para os oponentes do Uzbequistão, e agradecemos a Deus que todos os jogadores estão prontos e que Deus deseja alcançar resultados positivos”, disse ele.