A equipe nacional da equipe indonésia Sub-20 está pronta para combater o Uzbequistão U-20

Yakarta, vivo -A equipe sub-20 da Indonésia passou pelo segundo jogo do Grupo C da Copa da Ásia Sub-20 2025 contra o U-20 do Uzbequistão no Centro de Treinamento de Futebol Juvenil Shenzhen, China, no domingo, 19 de fevereiro de 2025. A equipe Indra SJafri estava pronta para ganhar a vitória.

Leia também: Seleção Nacional Indonesio U-20 vs Uzbequistão, esperando os resultados da avaliação Indra Sjafri

A equipe da Indonésia U-20 analisou esta partida com um fardo pesado. É necessário que o Muda Mute possa vencer para manter a esperança na qualificação das quartas de final da Copa Asiática Sub-20 2025.

A carga pesada estava presente para se apegar à equipe nacional da Indonésia Sub-20 devido à derrota do Irã Sub-20 com uma pontuação de 0-3 na partida de abertura da Copa Asiática do Grupo C Sub-20 2025.

Leia também: Fraquezas da Seleção Indonésia Sub-20 Indra Sjafri Versão

Enquanto o Uzbequistão U-20 está em uma situação melhor. O primeiro jogo contra o Iêmen U-20 venceu uma pontuação por 1-0.

O goleiro da equipe Indonésia Nacional Sub-20, Ikram Algifsari, confirmou a preparação da equipe para o Uzbequistão Sub-20. Eles percebem o quanto é importante ganhar nesta luta.

Leia também: A toalha de Bung e o treinador Justin foram procurados pelos usuários da Internet depois que a equipe nacional da Indonésia sub-20 perdidas

“Estamos prontos para o segundo jogo. Este jogo é muito importante para nos qualificarmos”, disse Ikram Algifsari, citado em gravações de áudio enviadas pelo PSSI.

Relacionado à derrota do Irã Sub-20 e a aparência da equipe recebeu muitas críticas aos fãs, o Ikram Algiffari alegou ter sido avaliado.

“Avaliamos a partir do jogo de ontem. E estamos prontos para vencer”, disse o goleiro do Semen Padang Club.

https://www.youtube.com/watch?v=zqezvJanhzss