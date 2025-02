A equipe nacional da Indonésia afetada pela eficiência orçamentária? Esta é a palavra menpara dito

Yakarta, vivo – O presidente da PSSI, Erick Thahir, em 10 de dezembro de 2024, revelou que o PSSI obteria um orçamento de RP227 bilhões de governo em janeiro de 2025.

Esse orçamento sofreu um aumento significativo de 2024, onde o PSSI recebeu apenas RP150 milhões. Esse aumento fornece esperança para o PSSI melhorar seus programas, incluindo o desenvolvimento da seleção indonésia em todas as categorias.

No entanto, dois meses após o anúncio, precisamente em 13 de fevereiro de 2025, o ministro da Juventude e Esportes (Menpora) Dito Ariotedo deu notícias surpreendentes.

Menpara Dito confirmou que o orçamento do governo para o PSSI, que será usado para apoiar várias atividades e preparação da equipe nacional da Indonésia, não foi desembolsada.

Isso está relacionado ao ajuste do orçamento que acaba de ocorrer no Ministério da Juventude e Esportes (Kemenpora).

O relatório oficial do site do Ministério da Juventude e Esportes, o orçamento até 2025, originalmente RP2,3 bilhões, agora é cortado para RP1,3 bilhões após a eficiência do orçamento.

Dito enfatizou que a eficiência desse orçamento também terá um impacto nos fundos atribuídos ao PSSI.

“Com essa eficiência, deve haver uma influência das projeções que fazemos quando ainda temos um orçamento estadual de RP2,3 bilhões”, disse Dito à equipe de mídia em Cibubur, Yakarta, na quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025.

“Vamos nos comunicar com o Ministro das Finanças e Bappenses, e realizaremos uma reunião trilateral. Então, discutiremos isso e pediremos o endereço novamente”, continuou ele.



De acordo com a declaração anterior do Dito, pode -se concluir que vários programas foram preparados pelo PSS para 2025, têm o potencial de serem afetados pela eficiência do orçamento.

Erick Thahir declarou anteriormente que o PSSI precisava de fundos de cerca de RP500-600 bilhões para financiar todos os seus programas.

Além do apoio do governo, o PSSI estabeleceu associações com aproximadamente 25 empresas privadas que contribuem para financiar seus programas.

A partir desse setor privado, o PSSI conseguiu coletar fundos de RP400 bilhões. Espera -se que essa associação ajude o PSSI a continuar a implementar seus programas, embora haja uma redução nos fundos do governo.