A Escola Governamental para Meninos em Walajah, onde estudou o ex-presidente Dr. Radhakrishnan, será restaurada

A escola secundária superior para meninos do governo, no espaçoso campus de 10 acres na vila de Vannivedu, perto da cidade de Walajah, em Ranipet, onde estudou o ex-presidente Sarvepalli Radhakrishnan, será restaurada em breve.

O colecionador Ranipet JU Chandrakala inspecionou o prédio em ruínas na terça-feira junto com os professores e o diretor da escola P. Bhavani para avaliar as condições da estrutura. “O edifício histórico está fechado desde 2010 devido a vazamentos de água no telhado. Anteriormente, durante muitos anos, as aulas XI e XII eram ministradas no prédio”, disse M. Satish Kumar, vice-diretor.

Entre os ex-alunos notáveis ​​​​estavam o estudioso Tamil Mu Varatharasanar, cujo romance ‘Agal Vilakku’ lhe rendeu o prêmio Sahitya Akademi, e VS Sampath, que serviu como Comissário Eleitoral Chefe (CEC) da Índia entre 2012 e 2015.

Autoridades educacionais disseram que a escola, inaugurada em 1867, é um prédio em forma de “H” com duas colunas de salas de aula.

Inicialmente, a escola funcionava como escola primária no município de Walajahpet. Após a independência, o governo do estado assumiu a escola e a converteu em escola secundária em 1972. A escola foi convertida em escola secundária superior em 1978. Naquele ano, a língua inglesa também foi introduzida.

Durante seus melhores anos, a escola teve mais de 1.000 alunos matriculados no início de 2000. Edifícios escolares adicionais foram construídos sob o esquema NABARD para fornecer espaço adequado para os alunos.

Com o passar dos anos, o edifício enfraqueceu. No seu relatório, a PWD salientou que o telhado do terraço de Madras foi danificado nas zonas dos corredores e nas salas de aula. O guarda-sol do telhado de Mangalore precisa ser restaurado.

O reboco de cal nas paredes da maior parte do edifício descascou. A maioria das áreas do telhado está vazando. Vegetação densa também pode ser encontrada nas juntas das paredes dos edifícios. Algumas das obras de restauro sugeridas por uma equipa de especialistas da PWD incluem a remoção de rebocos de cal existentes, arcos, cúpulas e tipos especiais de telhados; reconstrução de parede de alvenaria de tijolo com tijolos similares em argamassa de cal; rebocar os pilares e arcos das paredes com argamassa de cal e refazer o teto do Madras Terrace em todos os andares.

“Todo o trabalho de restauração custará cerca de Rs 9 milhões. Assim que o governo do estado der a sua aprovação, começaremos a trabalhar e restaurar o edifício o mais rapidamente possível”, disse J. Srinivasan, engenheiro executivo assistente (AEE), PWD (Conservação). O hindu.