A espinha dorsal do Hyderabad Metro Rail

Membros das equipes de Sistemas de Fornecimento de Energia (PSS) e Eletrificação Aérea (OHE) da Hyderabad Metro Rail inspecionam os equipamentos de fornecimento de energia para garantir o serviço ininterrupto do trem.

Hyderabad Metro Rail (HMR) não se trata apenas de trens, mas também da infraestrutura essencial que ajuda o material circulante a funcionar sem problemas cerca de 18 horas por dia, ininterruptamente.

Quase cinco lakh passageiros nas cidades gêmeas viajam diariamente de metrô pelos três corredores que abrangem 69,2 quilômetros na região da capital.

Por trás da face elegante e moderna do metrô construído e gerenciado pela L&T Metro Rail Hyderabad (L&TMRH) existe uma rede complexa de sistemas, como sistemas de fornecimento de energia (PSS) e infraestrutura de eletrificação aérea (OHE), que exigem cuidado e atenção constante. atenção.

equipes especiais

Equipes especializadas de PSS e OHE são responsáveis ​​pela manutenção da densa rede de subestações, linhas aéreas e sistemas de tração que mantêm os trens do metrô funcionando 24 horas por dia. Essas equipes trabalham em turnos para monitorar as quatro subestações de 132 kV que fornecem energia ao sistema ferroviário do metrô, realizando inspeções regulares e solução de problemas.

Qualquer interrupção no fornecimento de energia pode causar atrasos e inconvenientes significativos para milhares de passageiros, dizem as autoridades do metrô.

“Nossos engenheiros garantem que os sistemas elétricos que convertem a energia das subestações em um formato adequado para trens sejam adequados, inspecionando e reparando cuidadosamente componentes como transformadores, retificadores e inversores”, explica Sudhir Chiplunkar, diretor de operações (COO) da L&TMRH.

Trabalho desafiador

“A principal fonte de energia do sistema metroferroviário é a linha aérea e sua manutenção é um desafio, pois temos que trabalhar no local. Isso inclui inspeção, reparo e substituição de linhas desgastadas e linhas aéreas”, acrescenta o engenheiro-chefe B. Uday Kiran.

Estes equipamentos garantem que a tensão, o alinhamento e o contacto dos cabos de alimentação com os ‘pantógrafos’ são corretamente mantidos acima dos comboios por onde passa a alimentação. Desta forma, eles mantêm cuidadosamente o OHE de 25 kV de 138,2 km de via em todo o sistema.

As equipes PSS e OHE são compostas por pessoas diversas e qualificadas, incluindo engenheiros, técnicos e pessoal de suporte. Seu trabalho envolve funcionários que trabalham em temperaturas extremas e condições climáticas adversas.

“As temperaturas podem por vezes exceder os 40°C, tornando o trabalho ao ar livre fisicamente exigente e potencialmente perigoso. A estação das monções traz chuvas fortes, o que cria superfícies escorregadias e aumenta o risco de riscos elétricos”, afirma o engenheiro de tração Ch Reecha e o engenheiro de fornecimento de energia SM Nutana.

Pronto para emergências

As responsabilidades das equipes técnicas também vão além da manutenção de rotina, pois devem monitorar o sistema em tempo real e estar prontas para responder a emergências.

“A maioria dos viajantes nem percebe a queda de energia, pois nossas equipes, equipadas com as mais recentes ferramentas e equipamentos de segurança, solucionam rapidamente os problemas e restauram a energia. Eles são a espinha dorsal de nossas operações”, afirma Reddy, diretor administrativo e CEO da KVB.

Reconhecendo o papel crucial das equipas PSS e OHE, afirma que a dedicação e experiência das equipas técnicas são o que tornam o sistema metroferroviário fiável e eficiente, proporcionando uma experiência de viagem perfeita para milhões de passageiros diariamente.