A estratégia de migração não convencional de Trump está trabalhando nos Estados Unidos e no exterior

Presidente Trump declarou uma emergência nacional Sobre a crise da imigração. Ele está disposto a mudar as coisas em casa e no exterior. Não se trata apenas de construir paredes e deportar migrantes. Não. Trata -se de garantir a segurança nacional e garantir que todos os países assumam a responsabilidade por migração ilegal e violência às drogas.

Embora o desafio seja enorme e não esteja livre de controvérsias, sua estratégia não convencional parece estar funcionando.

Durante os últimos quatro anos, os governos de esquerda de México, Colômbia e Honduras têm usado a migração como arma política. Isso acabou agora. Em apenas uma semana, Trump conseguiu deixar claro que as deportações não estarão sujeitas a negociação.

O México tem usado a migração como parte de um campanha política em nome de seu partido no poder. Em vez de ajudar seus migrantes a mais recursos nos consulados do México ou através de campanhas educacionais, o presidente Claudia Sheinbaum usou o problema de imigração como uma alavanca política. Ela tem estado breching Retórica nacionalista contra os Estados Unidos “EUA Eles são mais seguros Que os Estados Unidos … não somos uma colônia de ninguém. … A soberania não deve ser perseguida.

Mas como o tom dele mudou. Na semana passada, ele aceitou quatro vôos cheios de migrantes para o México em menos de 24 horas, um número recorde de um dia, de acordo com Porta -voz da Casa Branca Karoline Leavitt.

“Stay in México” foi reativado Em 21 de janeiro, enquanto Sheinbaum dobra o joelho para Trump. O governo do México está recebendo migrantes do México e outras nacionalidades. Os requerentes de asilo que viajam para os Estados Unidos pelo México agora terão que fazer sua papelada e aguardar o prêmio naquele país, em vez de entrar nos Estados Unidos.

O presidente colombiano Gustavo Petro, o ex-líder de guerrilha M-19, iniciou uma batalha em X contra a política de deportação de Trump e viveu para se arrepender.

Petro, que recebeu milhares de migrantes sob administrações anteriores, proibiu a entrada de aviões americanos cheios de migrantes. Ele chamou Trump Proprietário de escravosEle anunciou uma guerra econômica e ameaçou os residentes americanos na Colômbia com um status irregular. Com essa ação, Petro ameaçou a relação diplomática de 200 anos entre a Colômbia e os Estados Unidos.

Trump não perdeu tempo respondendo. Segundo os relatos, ele parou sua rodada de golfe, pegou o telefone e anunciou maiores tarifas econômicas e sanções contra a Colômbia. Em questão de horas, Petro engoliu suas palavras. Depois de lançar alguns insultos que salvam enfrentando Trump, ele capitulou, concordou em aceitar imigrantes deportados nos termos de Trump e até emprestar seu avião presidencial a repatriar outros colombianos.

A Colômbia não está sozinha em sua submissão às políticas de migração dos Estados Unidos. Honduras também se retirou de sua retórica anti -imperialista. O Presidente Xiomara Castro ameaçou inicialmente acabar com a cooperação antidrug com os Estados Unidos, bases militares próximas e rejeitar os migrantes hondurenhos. Mas as ameaças não duraram muito. Honduras agora concordou em receber migrantes e criou um novo programa chamado “Irmão volta para casa” para apoiá -los em seu retorno. O relacionamento dos Estados Unidos de Honduras ainda é complexo, mas tomou uma virada dramática para melhor.

A política de paz de Trump através da força está funcionando. O novo governo dos Estados Unidos assumiu a visão de Ronald Reagan e quer recuperar o respeito perdido pelo poder mundial. Ficou claro: não há amigos ou alianças permanentes, apenas o interesse de colocar os Estados Unidos em primeiro lugar.

Embora Trump tenha conseguido sua estratégia de migração para o México, Honduras, Colômbia e até Canadá, o verdadeiro desafio continua sendo a ditadura da Venezuela, Cuba e Nicarágua. É aqui que a verdadeira batalha está chegando.

Quebrar o domínio do domínio dessas ditaduras, que promove abertamente a migração para os EUA, seria não apenas uma vitória política, mas um legado duradouro para o governo Trump. Enquanto isso, sua abordagem não convencional e disruptiva está demonstrando ter sucesso.

Arturo McFields é um jornalista exilado, ex -embaixador da Organização dos Estados dos EUA e ex -membro do Corpo da Paz da Norueguês. Ele é um estudante do Seminário de Segurança e Defesa da Universidade de Defesa Nacional e do Curso de Liderança de Harvard e Harvardx.

Fonte