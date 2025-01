A estrela da WWE Roman Reigns abriu no lado selvagem de Aew Jon Moxley

WWE Superestrela Reigns Romano Recentemente, ele revelou um lado selvagem de seu ex -irmão Shield, Awe estrela Jon Moxley. Estreando na WWE Survivor Series 2012, The Shield, que consiste em Roman Reigns, Seth Rollins e Jon Moxley, anteriormente conhecido como Dean Ambrose, rapidamente se tornou a melhor facção da WWE.

O trio finalmente se separou em 2014, com cada membro subindo ao topo como concorrentes individuais. Os três alcançaram o status de campeão do Grand Slam na WWE, solidificando seus legados. No entanto, em um movimento chocante em 2019, Ambrose deixou a WWE e assinou com a AEW como Jon Moxley. Apesar dos anos que se passaram, os fãs ainda esperam uma reunião entre as três estrelas.

Ao longo dos anos, as três estrelas mencionaram em várias ocasiões que permaneceram em contato. Recentemente, Reigns compartilhou uma história sobre a natureza imprevisível de Moxley durante suas viagens. Olhando para trás, Reigns espera que Moxley tenha sido estabelecido para o bem de sua família.

Roman Reigns espera que Jon Moxley tenha sido estabelecido para o bem de sua família

Falando em Shak Wrestling, Roman Reigns lembrou como Jon Moxley geralmente desapareceu sem aviso prévio, seja durante as entradas do escudo ou enquanto viajava juntos. Ele observou o hábito de Moxley de vagar nos aeroportos antes de reaparecer repentinamente. Agora que Moxley é um homem de família, Reigns espera ter deixado esse hábito.

Reinado fixo“Já faz um tempo. Eu não falei um pouco com ele. A única coisa sobre Mox é que você não pode GPS. Você não pode dizer: ‘Oh, ele está aqui, não se preocupe’, não tínhamos idéia de onde ele está, mas sempre sabíamos que ele estaria lá. Muitas vezes estaríamos no lobby, então todos nos aproximamos e nos perguntamos onde está, porque há apenas muitos lugares para se esconder.

Ele continuou: “Mas essa era a única coisa, estávamos assustados algumas vezes, como se eles estivessem tocando a música do escudo e atravessando o alfabeto, e estou aqui olhando para Seth como, ‘uhh, você sabe ? Onde a raposa está indo para a raposa.

Reigns acrescentou: “E depois de nenhum lugar que aparece, ele bebia um Bael e um café e meia mordida de um croissant ou algo assim. Já faz um tempo e agora ele tem uma família, então espero que seja um pouco mais previsível para o bem de sua esposa e filho, mas ele era um certo cara imprevisível.

Roman Reigns compartilhou uma história interessante e alegre sobre Jon Moxley, mas anos se passaram desde que os fãs viram as três estrelas juntas. O sonho de uma reunião de escudo parece fora de alcance agora que Moxley está em AEW.