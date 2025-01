A estrela de Love Island, Paul Danan, morre aos 46 anos

Pablo DananA ex-estrela de Hollyoaks e Love Island morreu aos 46 anos.

Em comunicado sobre o falecimento de Danan, a Independent Creative Management anunciou: “É com grande tristeza que compartilhamos a trágica notícia do falecimento de (Paul Danan) com apenas 46 anos. Conhecido por sua presença na televisão, talento excepcional e bondade inabalável, Paul foi um farol de luz para muitos.

“Sua partida prematura deixará vazios insubstituíveis na vida de todos que o conheceram. Durante este momento difícil, pedimos respeito e privacidade à família, amigos e colegas de Paul. “Nenhum comentário adicional será feito neste momento.”

Danan apareceu pela primeira vez na cena de atuação quando interpretou Sol Patrick na novela Hollyoaks do Channel 4. Mais tarde, ele apareceria na série CBBC The Queen’s Noise antes de aparecer também em Celebrity Love Island, onde continuou a ganhar popularidade.

Mais recentemente, Danan foi escalado para aparecer no filme Bloody Love, que será lançado ainda este ano. O ator também apareceu no reality show britânico Coach Trip em 2022.

Durante uma aparição no The Jeremy Kyle Show anos atrás, Danan falou sobre sua luta contra o vício, até mesmo sobre sua luta contra problemas com substâncias desde que era adolescente.

ComingSoon estende suas mais profundas condolências à família e amigos de Danan.

(Fonte: Prazo final)