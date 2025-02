A Europa quebrará as unidades para a Ucrânia. Macron-Trump CHAMADA

A Europa é novamente dividida em nomeação com a história. Com o bicho -papão a ser excluído do diálogo entre Donald Trump e Vladimir Putin na Ucrânia, os principais líderes do continente se conheceram, mas depois deixaram Eliseu e o presidente Emmanuel Macron – que os convocaram para o pico da crise – sem encontrar uma linha comum Unidades de paz na Ucrânia, que o hóspede exige.

Depois de mais de três horas, os líderes dos governos na França, Itália, Espanha, Reino Unido, Polônia e Holanda – na presença de líderes da UE e da OTAN – só se encontraram nos princípios gerais ou em compartilhar oportunidades com os Estados Unidos , a necessidade de garantir a paz certa e proteger a Ucrânia. Macron chegou a preceder a reunião com um gesto eloquente, um telefonema por cerca de vinte minutos com Donald Trump, um sinal de mão apertado e a vontade de cooperação. Mas isso não foi suficiente. O primeiro a deixar a reunião foi o chanceler alemão Olaf Scholz, que repetiu a necessidade de a Europa e os Estados Unidos “sempre” juntos pela segurança de todos. Em particular, Scholz insistiu no aumento do “financiamento” dos esforços de segurança europeu e aceitando além das regras orçamentárias geralmente inválidas para a Alemanha. Em relação à documentação de que, mais do que qualquer outra parte dos participantes, o possível envio de soldados para a Ucrânia, o chanceler é o líder daqueles que nem querem ouvir sobre isso. De fato, ele foi chamado de “irritado” por aqueles que avançaram este tópico: “Eu acho – ele disse – ele disse – que era completamente prematuro falar sobre isso. Também estou um pouco irritado com este debate. Quero dizer claramente: aqui, estamos discutindo o chefe dos ucranianos das negociações de paz, o que ainda não aconteceu com o qual os ucranianos não disseram sim e não ficaram à mesa. ”

Finalmente, quando todos ficaram sentados ao redor da mesa por uma hora, até Giorgia Meloni não escondeu suas dúvidas, começando com um formato limitado da reunião, que, por exemplo, excluiu os estados bálticos e o norte, estou mais exposto ao risco de prolongando o conflito. As lareiras “anti-Trump” não podem ser definidas, nem você pode escolher uma linha em oposição aos Estados Unidos, seria o significado de justificação da estréia que a possibilidade de enviar as unidades de limpeza européia para a Ucrânia seria “a mais complexa e menos eficaz “, especialmente sem” garantir a segurança “para Kiev. Meloni, portanto, convidaria “explorar outras estradas” e, acima de tudo, se envolver e se envolver em Washington, porque “a segurança comum é baseada no contexto atlântico do euro”.

A presa polonesa admitiu que as relações entre a Europa e os Estados Unidos estão agora entrando na “nova fase” e afirmaram que “todos os participantes” concordaram na reunião. Ele acrescentou, no entanto, que perceberia “por unanimidade” que “é necessário um aumento nos gastos com defesa”. Como Madri, no entanto, Varsóvia não foi pelo menos preservado para a hipótese de sapatos no chão abertos por Keir Starmer, o primeiro -ministro britânico, que irá para Trump para Washington na próxima semana e querer desempenhar o papel de um “facilitador” entre a Europa e os EUA. Como ele também pensa, a Suécia, que também não participou da reunião de hoje. Macron, depois de cumprimentar seus convidados, surpreendeu todos ao não assumir o chão após o cume, uma atitude não publicada para ele, que geralmente gosta de comunicar a iniciativa de francês: um sinal de que suas propostas para encontrar uma intenção européia não deram frutos. A solicitação, levou a obrigação de enviar soldados e mais e mais armas para defender a Ucrânia e garantir que a paz certa não convencesse a maioria dos convidados.

De acordo com alguns funcionários informados sobre os preparativos na sessão de Paris, o chefe do elástico da hipótese esboçou a formação de uma “força garantida”, que deve ser colocada na futura linha de incêndio na Ucrânia, mas “Al aqui” . A ausência, a ligação de Paris, o documento final desta reunião, sempre chamado de “informal” exatamente para evitar rachaduras irreparáveis, torna impossível entender o que os tópicos “excluíram” desacordos e aqueles que você poderia trabalhar para concordar. “A Ucrânia merece paz através da posição de força. A paz respeita sua independência, soberania e integridade territorial, com fortes garantias de segurança. A Europa é dedicada a toda parte de sua parte da assistência militar à Ucrânia ”, foram as palavras Ursula von der. Leyen depois de deixar Elisee.

