A ex -filha de CM Nishank afirma que dois produtores de Bollywood a enganaram

O ex -ministro da União e ex -ministro do primeiro -ministro de Uttarakhand, Ramesh Pokhriyal Nishank, Aarushi Nishank, acusou dois produtores de filmes de Mumba -Headquarters a enganá -la de ₹ 4 milhões de rúpias depois de prometer um papel em um filme.

No entanto, os dois produtores de filmes chamaram as acusações de “falsas”.

Com base em uma queixa apresentada por Aarushi Nishank, uma FIR foi apresentada contra as duas seções do BNS, incluindo extorsão, armadilha e fraude, falsificação, intimidação criminal e conspiração criminal, disse o investigador de Manmohan Sub -inspetor Singh Negi.

Na denúncia, ela alegou que Mansi Varun Bagla e Varun Prmod Kumar Bagla lhe ofereceram um papel importante em um filme hindi que eles estavam produzindo e a atraíram para investir rúpias de ₹ 5 milhões depois de prometer grandes retornos nos lucros do filme.

Confiando neles, inicialmente transferiu rúpias de ₹ 2 milhões para o réu através de suas empresas Himshree Films. Ele também fez pagamentos adicionais, mais tarde, o que elevou o valor total a ₹ 4 milhões de rúpias, alegou a queixa.

No entanto, os dois mais tarde informaram que ele havia sido substituído por outro ator do filme e que suas filmagens na Índia haviam sido concluídas, afirmou.

Aarushi Nishank pediu aos dois que devolvessem seu dinheiro, mas eles se recusaram a fazê -lo e supostamente a ameaçaram.

“Aankhon Ki Gustakhiyan”, o filme em que Aarushi recebeu um papel, estrelado por Vikrant Masseyy e Savaya Kapoor nos papéis principais.

Quando perguntado sobre as acusações, Varun Prmod Kumar Bagla disse à PTI que eles são falsos.

“As acusações são falsas. Esta é uma disputa civil, houve uma transação comercial em que tínhamos entrado conscientemente. Foi ela quem se aproximou de nós em Mumbai ”, disse ele.

“O que ela escreveu na FIR de que a ameaça está errada, de fato, tudo se isso aconteceu conosco”, afirmou Bagla, alegando que a FIR foi apresentada para difamá -los.