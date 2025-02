A ex -João Felix em colapso na Copa Italiana com Milão

Brace do ex -Abraham e Tris assinou João Felix (com a assistência da gimenesis) para garantir a semifinal da Copa Italiana ao novo mercado revolucionado do Milão. Sergio Conceaiçao sorri, gerentes sorridentes nas bancas. Excelentes sentimentos dos novos Gimenez e João Felix, mas também aqueles que permaneceram totalmente convencidos: Tomori não tem praticamente nada de errado. E a nova vida de Rossoneri pode começar a partir daqui, onde o objetivo é continuar a Europa e restaurar as terras perdidas no campeonato. O Roma, enganado pela rede Dovbyk ao abrir a recuperação, joga melhor no primeiro tempo, mas não lê e não perca muito o lixo. Mudanças na segunda metade de Ranieri, Rensh, Pellegrini e Dovbyk afetam até um certo ponto. O ucraniano também serviria no primeiro tempo.

Por outro lado, Pellegrini decepção, muitas vezes resgatada pelo treinador Giallorossi. O mercado certamente ajudou o Milão, mas também exigiu muita coragem. Atualmente, as instalações são boas para Rossoneri, será necessário entender se as “altas expectativas” do clube realmente – como Moncada disse – respeitadas.

Milan vai ao camarim com uma dupla vantagem que carrega a assinatura do primeiro. Tammy Abraham fornece um repertório completo para desbloquear a cabeça da cabeça aos 16 minutos, o restante no ar, aguardando o impacto perfeito com a bola da cabeça para encontrar a esquina. Então, pouco antes do final, é 2-0 com uma foto precisa do excelente reinício de Rossoneri. Era mérito em Milão complicar todas as oportunidades criadas. Em vez disso, os ciganos constroem muito, tentam abrir a manobra à direita à direita para a esquerda, mas há um pouco de cinismo. Também é azar, porque por ocasião do cabeçalho de Psilli na cruz exata de Angeliño, que invadiu partições.

Então, nas próximas duas tentativas, a forte conclusão de Shomurod em 23 ‘e Dyabala maignan diagonal parece boa. Por outro lado, os ciganos devem mudar algo especialmente na frente para tentar derrubar o jogo. No final do primeiro tempo, o resultado é sério, mas muitas vezes é necessário ser mais eficiente no futebol.

Ranieri tenta alterar intérpretes e módulo. Dentro de Rensh, Pellegrini e Dovbyk para Celik, Paredes e Shomurodov.

Em um futuro próximo, o Milão está se aproximando de Tris com um grande cabeçalho de caminhante que está lutando com o apego. Então a escolha de Ranieri é fruta. Na bola perdida, Theo Hernandez termina a passagem suja Angeliño no pé de Convbyka, que a empurra para o gol e reabre o jogo aos 9 minutos. A Conceiaçao reage e seu contador é importante porque finalmente as alternativas disponíveis são mais do que válidas, elas são os melhores jogadores.

Fora de Abraham e Pulisic, dentro da estréia Gimenez e João Felix para desfrutar de 60.000 San Siro. E 3-1 estão embalados com dois recém-chegados. Gimenez vê o movimento de português, verticaliza e o serve, João Felix, que com uma “colher vencedora” está apresentando assim a Série A. No final do jogo, também é espaço para a estréia Sottil.

É um novo Milan que dá à qualificação dos fãs, o oponente será o vencedor do Inter-Slazio. Mas a cabeça de Rossoneri está concorrendo no campeonato e especialmente na Liga dos Campeões da Play -off na quarta -feira.

