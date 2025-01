A exigência do limite presidencial de 20 por cento é repetida. Por que só foi concedido na era Prabowo?

Jacarta – O Tribunal Constitucional (MK) concedeu oficialmente a revisão judicial do limiar presidencial, conforme regulamentado na Lei número 7 de 2017 sobre Eleições.

Esta decisão foi anunciada na quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, no edifício do Tribunal Constitucional em Jacarta. Com a eliminação do limite de 20 por cento, cada partido político tem agora a oportunidade de nomear um candidato para presidente e vice-presidente sem a exigência de uma percentagem de assentos no DPR ou de votos nacionais válidos.

O Juiz Constitucional Saldi Isra explicou que o Artigo 222 da Lei Número 7/2017 é contrário à Constituição de 1945 da República da Indonésia.

“O artigo 222.º da Lei 7/2017 não só contradiz os direitos políticos e a soberania do povo, mas também viola a moralidade, a racionalidade e a injustiça intolerável e é claramente contrário à Constituição da República da Indonésia de 1945. Portanto, existem fortes e fundamentais razões para o Tribunal mudar a sua posição em decisões anteriores”, disse Saldi Isra no edifício do Tribunal Constitucional de Jacarta, quinta-feira, 2 de janeiro, 2025, citado por VIVA.co.id.

O Diretor Executivo do Instituto Nalar Bangsa, Farhan A Dalimunthe, avalia que a remoção do limite presidencial pelo Tribunal Constitucional (MK) é uma forma de progresso jurídico experimentado pela Indonésia durante a era da administração do Presidente Prabowo Subianto.

“Com a decisão do Tribunal Constitucional sobre o limiar para os candidatos presidenciais de 20 por cento para zero por cento, consideramos este um passo progressivo para as instituições jurídicas estatais na era da liderança do Sr. Prabowo e do Sr. Gibran”, disse Farhan em um comunicado de imprensa. liberar.

Longa história de ações judiciais presidenciais

A decisão do Tribunal Constitucional marca desta vez o fim de uma longa controvérsia sobre o limiar da candidatura presidencial. A ação contra o artigo 222 da Lei Eleitoral já foi ajuizada diversas vezes desde 2018, mas desta vez foi concedida. A seguir, um resumo do andamento do processo:

1. Em 2018, vários académicos e activistas propuseram uma revisão judicial da disposição do limite presidencial de 20%. Esta ação foi movida por 12 especialistas de diversas origens, incluindo Busyro Muqoddas, Chatib Basri, Faisal Basri e Bambang Widjojanto. Eles acreditam que este regulamento limita os direitos dos partidos políticos de nomear candidatos presidenciais e vice-presidenciais. No entanto, o Tribunal Constitucional rejeitou a reclamação.

2. Em 2021, vários políticos, incluindo o General Gatot Nurmantyo, antigo comandante do TNI, apresentaram novamente uma exigência semelhante. Gatot considera que este artigo é contrário à Constituição de 1945 porque limita a participação política. No entanto, o Tribunal Constitucional rejeitou mais uma vez esta alegação.

3. 2022 Em Janeiro de 2022, a Equipa de Defesa do Limite de Revisão Judicial Presidencial apresentou novamente um pedido de revisão judicial. Os membros do DPD RI, Bustami Zainudin e Fachrul Razi, também entraram com uma ação semelhante. No entanto, o presidente do Plenário dos Juízes Constitucionais, Anwar Usman, afirmou que o pedido não poderia ser aceite.

4. 2023 Em Fevereiro de 2023, o Tribunal Constitucional rejeitou novamente o pedido de revisão judicial apresentado por Herifuddin Daulay, professor honorário. O juiz Saldi Isra disse na altura que as considerações jurídicas da decisão anterior permaneciam válidas e que não havia razões jurídicas sólidas para mudar a posição do MK.

5. Em 2024, a última ação judicial foi movida por Yance Arizona, professor da Faculdade de Direito da Universidade Gadjah Mada. Na sua ação, Yance avaliou que o limite de 20% não se baseava em métodos e argumentos racionais e, portanto, era contrário ao espírito da Constituição. O Partido do Despertar de Nusantara (PKN) e o Partido da Unidade da Indonésia (Perindo) também estiveram presentes como fornecedores de informação e afirmaram que este regulamento prejudicava a democracia.

Impacto da decisão do Tribunal Constitucional

Esta decisão do Tribunal Constitucional abre um novo capítulo no sistema democrático da Indonésia. Nas eleições presidenciais de 2029, cada partido político tem o mesmo direito de nomear um candidato presidencial e um vice-presidente, independentemente de terem conquistado assentos no DPR ou votos nacionais válidos nas eleições anteriores.

Esta decisão foi saudada por vários grupos que criticaram o limiar presidencial como um obstáculo à democracia.

“Esta é uma vitória para a democracia. Cada partido político pode agora nomear o seu melhor candidato sem ser limitado por requisitos percentuais”, disse Yance Arizona após a audiência.

No entanto, alguns partidos acreditam que esta decisão poderá causar fragmentação política e aumentar o número de pares de candidatos, aumentando assim o risco de eleições presidenciais em duas voltas.

No entanto, os defensores desta decisão argumentam que esta condição é uma consequência natural de uma democracia mais inclusiva.