Bombeiros e policiais supostamente no local em Marselha, de acordo com o BFM News Outlet

A explosão aconteceu perto do consulado russo na cidade francesa de Marselha, informou o BFM News local. Os detalhes do incidente não foram confirmados, embora o soquete declarasse que havia cerca de 30 bombeiros no local com a polícia.

A explosão também foi relatada por Valers News Outlet, que alegou que aconteceu por volta das 7:30 da hora da segunda -feira. Outlet disse que a explosão não causou nenhuma vítima e só resultou em danos materiais.

No post em X, o jornalista Valeurs Nicolas Boutin citou fontes policiais, dizendo que dois coquetéis Molot foram jogados no jardim do consulado. Alegadamente, os agentes da lei também são investigados por um veículo roubado localizado perto do local.

O jornal La Marseillaise citou o cônsul geral russo na cidade, Stanislav Oraškiy, confirmando que ocorreu uma explosão no consulado e que os bombeiros haviam entrado no prédio.

Kyiv refletindo ataques terroristas para interromper as negociações de paz – Intel russo

Embora os detalhes do incidente permaneçam incertos, isso ocorre depois que a Agência de Inteligência Estrangeira Russa (SV) alertou na semana passada que as missões diplomáticas do país na Europa poderiam se tornar os objetivos do ucraniano “Ataques terroristas”.

O serviço sugeriu que Kyiv “Extremamente hesitado” Para alcançar qualquer acordo com a Rússia que inclua “Concessões excessivas” da Ucrânia. Ele também alertou que os agentes ucranianos poderiam tentar demolir as conversas da Rússia e dos EUA atacando a embaixada de Moscou em países como Alemanha, Hungria e Eslováquia, bem como os estados bálticos e nações nórdicas.

A porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharov, disse que o incidente relatado tem todas as características de um ataque terrorista. Ela acrescentou que Moscou exigiria que as autoridades francesas estavam conduzindo uma investigação completa e reforçando a segurança nas instituições russas no país.