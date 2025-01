A expressão de Teh Novi foi o centro das atenções durante o luto na funerária do advogado Alvin Lim.

Jacarta – O advogado Alvin Lim morreu no domingo, 5 de janeiro de 2025. Alvin Lim, conhecido como o advogado da vítima de ataque com ácido, Agus Salim, deu seu último suspiro no Hospital Mayapada enquanto fazia diálise devido à doença que sofria.

Leia também: Alvin Lim mostra misericórdia para com Teh Novi no final de sua vida

A notícia da morte de Alvin Lim se espalhou rapidamente nas redes sociais. Esta notícia foi posteriormente confirmada por Pratiwi Noviyanthi, ou que é coloquialmente chamado de Teh Novi.

 Visitando a funerária Alvin Lim, Teh Novi admite que perdoou Foto: Pesquisa intensa no YouTube

Leia também: O pedido inesperado de Pratiwi Noviyanthi após a morte de Alvin Lim

Em sua transmissão ao vivo, Teh Novi expressou suas mais profundas condolências pelo falecimento de Alvin Lim.

Embora tenha tido uma disputa com Alvin Lim sobre o caso Agus Salim, Teh Novi demonstrou empatia pelo advogado. Ele enviou um buquê de flores de condolências para a funerária como forma de respeito final ao falecido Alvin Lim.

Leia também: A resposta surpreendente de Farhat Abbas quando descobriu que a doação de IDR 1,3 mil milhões de Agus Salim foi desviada para vítimas da catástrofe

“Minhas mais profundas condolências, Noviyanthi, expresso minhas mais profundas condolências pelo falecimento do Sr. Alvin Lim”, disse ele na época.

Teh Novi também confirmou a notícia de que Alvin Lim morreu no Hospital Mayapada.

“De acordo com a notícia que recebi, ele morreu no Hospital Mayapada”, disse ele. Alvin Lim faleceu enquanto fazia tratamento de diálise devido a uma doença de longa data.

Naquela noite, Novi foi à funerária de Alvin Lim. A expressão que ele mostrou também foi destacada pelos internautas.

De acordo com um vídeo enviado por @lambe_danu2, Novi pareceu triste ao ver o corpo de Alvin Lim rígido na sua frente. Ele parecia genuinamente arrependido pelo falecimento de Alvin Lim tão cedo, aos 47 anos.

 A expressão de Teh Novi foi o centro das atenções durante o luto na funerária do advogado Alvin Lim.

Os internautas também mostraram suas reações à expressão de Novi. Muitos internautas ficaram surpresos ao saber da notícia da morte do advogado Agus Salim, que defendia desesperadamente seu cliente.

“Tea Novi certamente não esperava receber uma resposta tão rápida das pessoas que a insultaram. Esperemos que Teh Novi possa perdoar sinceramente.” disseram os internautas.

“Descanse em paz, Alvin Lim, vejo você na manhã ensolarada.” escreveu outro.