A fã dos Eagles, Anne Hathaway, torna -se viral para a reação de seu jumbotron do Super Bowl

Anne HathawayA reação do Super Bowl de 2025 roubou o centro de atenção enquanto ele aplaudiu apaixonadamente o Philadelphia Eagles junto com outros fãs. Vestida com um cardigã verde, a estrela do diabo Wears Prada estava toda sorrisos quando ela apareceu no Jumbotron, cantando com entusiasmo junto com os fãs. Sua emoção rapidamente se tornou viral, causando conversas on -line sobre sua conexão com a equipe. O clipe se espalhou rapidamente on -line, com os espectadores elogiando seu apoio à equipe.

Aqui está mais sobre a reação de Hathaway no Super Bowl.

A reação de Anne Hathaway no Super Bowl se torna viral

A fã da Philadelphia Eagles, Anne Hathaway, tornou -se um ponto culminante inesperado do Super Bowl de 2025 após sua reação energética à vitória da equipe sobre os chefes de Kansas City. A atriz da princesa Diaries, entre muitas celebridades do Césars Superdome em Nova Orleans, foi vista com entusiasmo incentivando sua equipe. Sua emoção ficou evidente quando ele foi pego no Jumbotron. Hathaway se juntou às músicas do Eagles, sorrindo e posando para as câmeras, para encantar os fãs.

Veja sua reação abaixo:

O momento se espalhou rapidamente pelas redes sociais, com muitas elogiando a energia de Hathaway. Um usuário escreveu em x (Anteriormente, Twitter), “Anne Hathaway está sempre do lado direito da história. É por isso que não envelhece. “Muitos ficaram surpresos ao vê -la apaixonada na emoção do jogo.

Além do momento viral de Hathaway, a vitória dos Eagles foi outro ponto importante de conversa. O técnico -chefe Nick Sirianni, visivelmente emocional após a vitória, enfatizou a unidade e a determinação da equipe. Ele disse Fox Sports“Nós nunca realmente nos importamos com o que alguém pensou sobre como vencemos … tudo o que queríamos fazer era ganhar”.

Enquanto as celebrações continuaram, a reação de Hathaway permaneceu um momento favorito dos fãs de jogos.