A fábrica de aço Visakhapatnam tem passivos de ₹ 35.000 milhões de rúpias, diz o secretário de aço Sandeep Poundrik

O Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), a entidade corporativa da planta de aço de Visakhapatnam (VSP), possui passivos de ₹ 35.000 milhões de rúpias com violações em pagamentos e juros de empréstimos, de acordo com Sandeep Poundrik, secretário do Ministério do Aço.

“Portanto, é uma responsabilidade coletiva de cada parte interessada, incluindo funcionários, trabalhando para a melhoria da fábrica e esclarecendo dívidas com dedicação e comprometimento”, disse Sandeep Poundrik na quarta -feira.

O governo sempre foi apoiado, e o recente pacote de reativação de ₹ 11.440 milhões de rúpias foi uma das medidas de ajuda do lado do governo, disse Sandeep Poundrik.

O funcionário estava na fábrica de aço para realizar uma reunião interna com o grupo seleto de quadros executivos e não executivos (funcionários abaixo de 40 anos), no centro de treinamento de plantas. Ele também visitou as explosões e interagiu com a equipe durante sua visita.

Segundo as fontes, a reunião presidida pelo Secretário de Aço discutiu as questões que levaram à crise em Rinl, como a falta de minas em cativeiro, a falta de disponibilidade de peças de reposição operacional e a expansão da capacidade. Os salários pendentes dos funcionários também aparecem nas discussões.

Dizia -se que Sandeep Poundrik explicou a posição da planta e dos planos e medidas do governo. Ele disse sobre o pacote de ₹ 11.440 milhões de rúpias, ₹ 1.640 milhões de rúpias já haviam sido desembolsadas para os bancos. “O valor restante é para o pagamento das taxas. A empresa precisa atender às suas operações diárias e custos fixos de seus próprios lucros ”, afirmou.

O ministério estimou que o terceiro forno começaria a operar com o uso de capacidade total em julho de 2025. “Com todas as explosões que executam e geram renda e, reduzindo os custos fixos, a empresa pode emergir da crise”, disse o MR Sandeep Pound.

Por outro lado, os líderes do Comitê Visakha Ukku Parakshana Cueja disseram que não estavam satisfeitos com o resultado da reunião oficial com os funcionários. Eles disseram que levantariam certos problemas diretamente com o ministro do Steel HD Kumaraswamy, que estava programado para visitar a fábrica em 30 de janeiro.