A Ordeme Ordem Ready Factory (OCF), Avadi, uma unidade de defesa limitada da Tropa de Tropa da PSU, sob o Ministério da Defesa, executou a primeira ordem de exportação de defesa da Índia na República do Surinam na terça -feira (28 de janeiro de 2025). “O Ministério da Defesa (GOT) oferece esses uniformes militares ao Ministério da Defesa (Surinam) para fortalecer as relações diplomáticas entre os dois países”, disse BS Reddy, gerente geral do Serviço de Fábricas de Artilharia da Índia, disse

A cerimônia foi marcada pelo Sr. Reddy. O envio inclui cerca de 4.500 uniformes do Exército, avaliados em ₹ 1,71 milhão de rúpias que serão enviadas como um gesto de boa vontade. Espera-se que os uniformes atinjam o porto do Surinam em 60 a 70 dias. Com isso, o OCF tem a esperança de receber ordens reais no valor de cinco milhões de rúpias do Surinam. “Isso é feito na Índia, testado nos uniformes da Índia e temos certeza de que receberemos uma ordem maior, dada a nossa excelente qualidade”, acrescentou.

Na ocasião, M. Jaya Singh, IIS, Diretor de Relações Públicas do Ministério da Defesa, comentou: “Para fortalecer ainda mais as relações internacionais entre países, o governo central visa alcançar um objetivo de exportação de ₹ 50.000 milhões de rúpias até 2029, e o O OCF Avadi também desempenhará um papel importante nesta iniciativa.

O OCF Avadi participou principalmente da fabricação de vários outros produtos de defesa, incluindo jaqueta resistente a balas, capacete, colete, BRJ canino, cobertor de supressão da bomba, as bolas ruins. “Expandemos significativamente nossos esforços de P&D e produzindo resultados frutíferos. Somos a única fábrica na Índia a estabelecer jaquetas à prova de balas ”, disse Reddy. “Além disso, muitos de nossos produtos recebem respostas positivas de vários governos estaduais, incluindo Tamil Nadu, Potucherry, Kerala, Uttarakhand, Punjab, Odisha e a Academia Nacional de Polícia”, disse ele.