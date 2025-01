A falta de financiamento dificulta as clínicas de assistência jurídica nas faculdades de direito indianas, revela o relatório do SC

Um relatório recente divulgado pelo Centro de Investigação e Planeamento (CRP) do Supremo Tribunal revelou que as clínicas de assistência jurídica em faculdades e universidades de direito não recebem financiamento adequado da Comissão de Bolsas Universitárias (UGC). Imagem para fins representativos | Crédito da foto: O Hindu

Um relatório recente divulgado pelo Centro de Pesquisa e Planejamento (CRP) do Supremo Tribunal revelou que as clínicas de assistência jurídica das faculdades e universidades de direito não recebem fundos adequados da Comissão de Bolsas Universitárias (UGC), das universidades afiliadas e das autoridades de serviços jurídicos, o que dificulta o funcionamento da célula.

De acordo com o quadro jurídico indiano, cada faculdade de direito é obrigada a estabelecer uma clínica ou célula de assistência jurídica para oferecer assistência jurídica gratuita às comunidades desfavorecidas e marginalizadas. O apoio judiciário abrange a prestação de aconselhamento ou assistência jurídica de baixo ou nenhum custo a clientes indigentes ou oriundos de meios desfavorecidos. Também envolve atividades como a promoção da consciência jurídica, a execução de tarefas paralegais e a defesa de reformas jurídicas.

O relatório intitulado “Assistência jurídica através das faculdades de direito: um relatório sobre o funcionamento das células de assistência jurídica na Índia”, publicado em 5 de novembro de 2024, afirmava que “o financiamento de atividades de assistência jurídica é frequentemente considerado um obstáculo ao funcionamento da célula”.

De acordo com os dados fornecidos pelo Ministério do Direito e da Justiça da União no Parlamento, existem atualmente 1.662 faculdades de direito na Índia, das quais foram criadas células de serviços jurídicos em 1.095 faculdades. O CRP pesquisou um total de 83 células de apoio judiciário, das quais 47 fazem parte de faculdades/universidades públicas, enquanto 31 faculdades são privadas e cinco faculdades são de natureza semiprivada.

O relatório diz que a maioria das universidades e faculdades de direito são financiadas pela universidade ou dependem de fundos arrecadados por clínicas. Afirmou que apenas 15 das 83 clínicas de assistência jurídica nas universidades pesquisadas recebem assistência financeira na forma de doações, ajuda ou subsídios de autoridades externas, como o governo estadual.

“Estas clínicas funcionam frequentemente com um orçamento baixo e a falta de financiamento dificulta as actividades que a clínica pode realizar. Por exemplo, as universidades identificaram que, com menos fundos à sua disposição, só podem realizar programas de literacia jurídica, como nukkad natak (apresentações de rua) ou acampamentos”, diz o relatório.

“Embora as clínicas tenham identificado vários problemas nas aldeias vizinhas, como a falta de implementação de planos de assistência social, não conseguem ajudar os moradores a resolvê-los por falta de fundos”, acrescentou.

Um enigma jurídico

O relatório destacou o enigma enfrentado pelas clínicas jurídicas na Índia: se os académicos deveriam ser autorizados a exercer a profissão nos tribunais. A Índia é um dos poucos países que proíbe totalmente os acadêmicos de exercerem a advocacia.

As Regras do BCI sobre Padrões Profissionais proíbem os acadêmicos de exercer a profissão em tribunais, pois são funcionários assalariados de qualquer pessoa, governo, empresa ou estabelecimento.

Em 2019, o falecido professor Shamnad Basheer escreveu ao BCI, pedindo um relaxamento da regra que proíbe os académicos jurídicos de exercerem a profissão em tribunais. A sua proposta foi apoiada pelo consórcio de universidades de direito nacionais que procuravam permissão para professores de direito exercerem a profissão em tribunais. pro bono por no máximo três vezes por mês ou quinze horas por semana. A questão permanece sem solução.

Papel dos alunos

O relatório também destacou que “o sistema de justiça é instável devido à sua capacidade e recursos limitados”. Ele disse que o papel dos estudantes de direito é importante como “uma reserva de recursos humanos para garantir o acesso à justiça para todos”.

“Portanto, o seu envolvimento no trabalho de assistência jurídica numa fase inicial não só será benéfico na sua formação como profissionais, mas também será crucial no fortalecimento da instituição de acesso à justiça”, afirma o relatório.

O relatório recomendou que as autoridades das escolas de direito assumissem a responsabilidade de estabelecer objectivos, orientar e determinar o resultado das células de assistência jurídica. Embora a assistência jurídica nas faculdades de direito na Índia seja realizada principalmente como uma atividade co-curricular, o relatório recomenda “integrar a assistência jurídica no currículo do curso com os créditos académicos correspondentes”.